ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Άνοδος στη Wall Street εν αναμονή των στοιχείων για την απασχόληση

Dow Jones, Nasdaq και S&P 500 έκλεισαν με σημαντικά κέρδη

Χρηματιστήριο: Άνοδος στη Wall Street εν αναμονή των στοιχείων για την απασχόληση
DEBATER NEWSROOM

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ενόψει της έκθεσης για την απασχόληση που θα δοθεί στη δημοσιότητα αύριο Παρασκευή.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 350,06 μονάδων (+0,77%), στις 45.621,29 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 209,96 μονάδων (+0,98%), στις 21.707,69 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 53,82 μονάδων (+0,83%), στις 6.502,08 μονάδες.

