Χρηματιστήριο: Ανοδικές τάσεις στο άνοιγμα των αγορών – Θετικό κλίμα στις ευρωπαϊκές συναλλαγές

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής (29/1) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.350 μονάδων, εν μέσω ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται στις 2.354,26 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,32%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 47,59 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,33%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,29%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (+3,46%), της Elvalhalcor (+1,72%), της ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,19%) και του ΟΠΑΠ (+1,06%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (-1,28%), του ΟΤΕ (-0,82%) και της Κύπρου (-0,49%).

Ανοδικά κινούνται 43 μετοχές, 41 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Παϊρης (+8,05%) και Logismos (+4,88%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Χαϊδεμένος (-7,50%) και Αττικές Εκδόσεις (-4,93%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ανέκαμψαν σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, χάρη στις αυξημένες τιμές πετρελαίου και πολύτιμων μετάλλων.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,2%, ύστερα από πτώση κατά 0,8% στη χθεσινή (28.1.2026) συνεδρίαση.

Οι επενδυτές, ανήσυχοι για το μακροοικονομικό περιβάλλον, έχουν στραφεί στην ασφάλεια του χρυσού, ενώ το ασήμι έχει επίσης ανέλθει σε νέα υψηλά επίπεδα χάρη στη ζήτηση για φθηνότερες εναλλακτικές επιλογές σε σχέση με τον χρυσό.

Η άνοδος των τιμών έδωσε ώθηση στις μετοχές των μεταλλευτικών εταιριών, που ενισχύθηκαν νωρίτερα σήμερα κατά 2,9%.

Οι μετοχές ενέργειας κατέγραψαν κέρδη 1,3%, καθώς αυξήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ μπορεί να προχωρήσουν σε στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν.