Bitcoin σε καθοδική τροχιά – Μαζική έξοδος επενδυτών από τα κρυπτονομίσματα

Η αγορά κρυπτονομισμάτων συνεχίζει να ακολουθεί πτωτική πορεία, με το Bitcoin να υποχωρεί κάτω από τα 82.000 δολάρια. Οι αναλυτές αποδίδουν αυτή την πτώση στην πίεση των πωλητών στα πολύτιμα μέταλλα και στην τάση των επενδυτών να αποφύγουν υψηλό ρίσκο.

Το Bitcoin έφτασε τα 81.100 δολάρια, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων δύο μηνών. Παράλληλα, οι τιμές του χρυσού και του ασημιού καταρρέουν απότομα μετά το ράλι, με τους επενδυτές να εξασφαλίζουν κέρδη άνω των 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε μια μόνο μέρα, ποσό που σχεδόν ισοδυναμεί με την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό που ξεκίνησε ως απότομη ρευστοποίηση κερδών στην αγορά πολύτιμων μετάλλων χθες Πέμπτη, εξαπλώθηκε γρήγορα στα κρυπτονομίσματα και εξελίχθηκε σε μια ευρύτερη κίνηση αποφυγής κινδύνου, προκαλώντας αιφνιδιασμό στους traders.

Οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν στα 5.100 δολάρια ανά ουγγιά από το υψηλό των 5.625 δολαρίων, ενώ το ασήμι υποχώρησε από τα 121 δολάρια σε περίπου 106 δολάρια. Αυτή η απότομη πτώση είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 3-3,5 τρισ. δολαρίων σε ονομαστική αξία, δημιουργώντας μία από τις ταχύτερες ανατροπές στην ιστορία των πολύτιμων μετάλλων. Σήμερα, η τιμή του χρυσού «επιστρέφει» κοντά στα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι διαπραγματεύεται κάτω από τα 100 δολάρια ανά ουγγιά.

Η πτώση αυτή δεν οφείλεται σε γεωπολιτικές εξελίξεις ή άλλες εξωτερικές διαταραχές. Αντίθετα, οι αγορές επηρεάστηκαν από έντονη ρευστοποίηση κερδών, μετά το ράλι που προηγήθηκε. Ο κύριος λόγος για τις μαζικές ρευστοποιήσεις φαίνεται να είναι η υπερβολική μόχλευση. Όταν οι τιμές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των πολύτιμων μετάλλων μειώθηκαν, πυροδοτήθηκε μια αλυσιδωτή αντίδραση πωλήσεων. Στο Bitcoin, πάνω από το 60% των τοποθετήσεων, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, έχουν τιμή κτήσης άνω των 88.000 δολαρίων, ενώ η τιμή του τελευταίως κυμαίνεται μεταξύ 80.000 και 90.000 δολαρίων.

Από την άλλη, ο χρυσός έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 90% τον τελευταίο χρόνο, ενώ το ασήμι έχει ενισχυθεί κατά πάνω από 270%, κυρίως λόγω των αγορών από τις κεντρικές τράπεζες, των γεωπολιτικών εντάσεων και της αυξημένης βιομηχανικής ζήτησης.

Η κατάσταση έχει εξελιχθεί σε χάος από χθες, με την αγορά κρυπτονομισμάτων να σημειώνει απότομη πτώση. Το Bitcoin υποχώρησε σχεδόν 7%, πέφτοντας από περίπου 89.000 δολάρια κάτω από τα 82.000 δολάρια. Κρυπτονομίσματα με μεγάλη κεφαλαιοποίηση, όπως το ETH, το XRP, το BNB, το SOL και το ADA, μειώθηκαν επίσης κατά 6% έως 10% σε μόλις μία ημέρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του CoinGlass, η αγορά κρυπτονομισμάτων κατέγραψε ρευστοποιήσεις ύψους 1,68 δισ. δολαρίων μέσα σε 24 ώρες. Χιλιάδες traders αναγκάστηκαν να κλείσουν θέσεις, ενώ χθες (29/1/2026) τα ETF του Bitcoin σημείωσαν σημαντικές εκροές, περίπου 817 εκατ. δολαρίων, με τα μεγαλύτερα ποσοστά να αποδίδονται σε BlackRock, Fidelity και Grayscale. Και οι μετοχές και οι εταιρείες που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα δέχονται επίσης ισχυρό πλήγμα.