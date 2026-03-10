“Ανάσα” για πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά τις δηλώσεις Τραμπ – Τι λένε αναλυτές

Αποκλιμακώνονται σήμερα Τρίτη 10/3 οι τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που προέβλεψε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα τελειώσει σύντομα.

Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου υποχώρησε περίπου 15% σήμερα, ακολουθώντας την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, μετά τις καθησυχαστικές δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ.

Λίγο μετά την έναρξη των συναλλαγών στις 09:00 ώρα Ελλάδος, το ολλανδικό TTF, η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, κατέγραψε μείωση 14,61% στα 48,21 ευρώ η μεγαβατώρα.

Νωρίτερα, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν βουτιά 7%, αμβλύνοντας τις ανησυχίες για παρατεταμένα προβλήματα στην τροφοδοσία πετρελαίου.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημείωσαν πτώση κατά 6,79 δολάρια, ή 6,9%, στα 92,17 δολάρια το βαρέλι στις 10:40 ώρα Ελλάδας, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) σημείωσε πτώση κατά 6,55 δολάρια, ή 6,9%, στα 88,22 δολάρια το βαρέλι. Και τα δύο συμβόλαια υποχώρησαν έως 11% νωρίτερα πριν μετριάσουν τις απώλειές τους.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Δευτέρα 9/3 η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2022, αθώς οι περικοπές στην προσφορά από τη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες παραγωγής κατά τον διευρυνόμενο πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν ενίσχυσαν τους φόβους για μεγάλα προβλήματα στην παγκόσμια προσφορά.

Οι τιμές στη συνέχεια υποχώρησαν αφότου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ και του μετέφερε προτάσεις με στόχο τη γρήγορη διευθέτηση του πολέμου, σύμφωνα με σύμβουλο του Κρεμλίνου, περιορίζοντας τις ανησυχίες για την προσφορά.

Βέβαια, παρά την υποχώρηση των τιμών, ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν ότι από μόνες τους οι δηλώσεις Τραμπ δεν αρκούν για να συνεχιστεί η αποκλιμάκωση στις τιμές ενέργειας, καθώς επισημαίνουν ότι θα πρέπει να αποκατασταθούν και οι διελεύσεις από το στενό του Ορμούζ.

Οι δηλώσεις του Τραμπ προσφέρουν κάποια ανακούφιση στις αγορές ενέργειας, αλλά “δεν θα έχουν μεγάλη επίδραση”, έγραψαν σε σημείωμά τους οι αναλυτές της ING. Για να διατηρηθεί η πτώση των τιμών, θα πρέπει να επαναληφθούν οι ροές μέσω του στρατηγικού στενού του Ορμούζ, ανέφεραν.

“Προφανώς τα σχόλια του Τραμπ για βραχύβιο πόλεμο ηρέμησαν τις αγορές. Ενώ χθες υπήρξε υπερβολική αντίδραση προς τα επάνω, νομίζουμε ότι σήμερα υπάρχει υπερβολική αντίδραση προς τα κάτω”, δήλωσε από την πλευρά του ο Σούβρο Σαρκάρ, επικεφαλής του κλάδου ενέργειας στην DBS Bank.