Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Πούτιν – Τι συζήτησαν οι δυο πλευρές
Η πρώτη φορά μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Δευτέρα 9/3.
Συγκεκριμένα, ο σύμβουλος του Πούτιν για Διεθνείς Υποθέσεις Γιούρι Ουσάκοφ στους δημοσιογράφους οι δυο ηγέτες μίλησαν για περίπου μια ώρα, ενώ η συζήτηση ήταν «επαγγελματική, εποικοδομητική και ειλικρινής. Η συζήτηση μεταξύ Πούτιν και Τραμπ επικεντρώθηκε στο Ιράν και στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία. Ο Τραμπ εξέφρασε εκ νέου το ενδιαφέρον του για την ταχεία κατάπαυση του πυρός και τη μακροπρόθεσμη επίλυση του ζητήματος της Ουκρανίας».
