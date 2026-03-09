Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
ΔΙΕΘΝΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Πούτιν – Τι συζήτησαν οι δυο πλευρές

Η πρώτη φορά μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Πούτιν – Τι συζήτησαν οι δυο πλευρές
SPUTNIK / POOL
Γεράσιμος Λυμπέρης
UPD: 21:50

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Δευτέρα 9/3.

Συγκεκριμένα, ο σύμβουλος του Πούτιν για Διεθνείς Υποθέσεις Γιούρι Ουσάκοφ στους δημοσιογράφους οι δυο ηγέτες μίλησαν για περίπου μια ώρα, ενώ η συζήτηση ήταν «επαγγελματική, εποικοδομητική και ειλικρινής. Η συζήτηση μεταξύ Πούτιν και Τραμπ επικεντρώθηκε στο Ιράν και στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία. Ο Τραμπ εξέφρασε εκ νέου το ενδιαφέρον του για την ταχεία κατάπαυση του πυρός και τη μακροπρόθεσμη επίλυση του ζητήματος της Ουκρανίας».

