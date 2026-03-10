Υποχωρεί το πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει σχεδόν τελειώσει

Καλύτερα είναι τα δεδομένα σήμερα στις αγορές, μία ημέρα μετά το ράλι τιμών που οδήγησε το πετρέλαιο σε υψηλό άνω των τριών ετών.

Οι ανησυχίες μειώθηκαν και το κλίμα άλλαξε μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να τελειώσει σύντομα.

Οι τιμές του πετρελαίου σε παγκόσμιο επίπεδο σημείωσαν πτώση στις συναλλαγές της Τρίτης το πρωί στην Ασία.

Ειδικότερα, το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κατά 4,67 δολάρια ή 4,72%, στα 94,29 δολάρια το βαρέλι στις 06:25 ώρα Ελλάδας.

Παράλληλα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε πτώση 4,42 δολαρίων ή 4,66%, στα 90,35 δολάρια το βαρέλι.

Και τα δύο συμβόλαια είχαν νωρίτερα καταγράψει απώλειες έως και 11%, πριν περιορίσουν μέρος της πτώσης. Ωστόσο, οι τιμές εξακολουθούν να είναι περίπου 30% υψηλότερες από ό,τι ήταν στην αρχή της σύγκρουσης.

Υπενθυμίζεται ότι το πετρέλαιο εκτινάχθηκε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα 9/3 και πλησίασε τα 120 δολάρια, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2022.

Θετικά στην αναστροφή του κλίματος λειτούργησε και η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Πούτιν παρουσίασε προτάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε γρήγορη διευθέτηση της σύγκρουσης με το Ιράν.

Σε συνέντευξή του στο CBS News, ο Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί τον πόλεμο με το Ιράν «σχεδόν ολοκληρωμένο» και υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται «πολύ μπροστά» σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων.

Οι δηλώσεις αυτές έστειλαν μήνυμα στις αγορές ότι η σύγκρουση ίσως να μην διαρκέσει όσο αρχικά φοβούνταν οι επενδυτές.

«Είναι σαφές ότι τα σχόλια του Τραμπ έχουν ηρεμήσει τις αγορές. Ενώ χθες υπήρξε υπερβολική αντίδραση προς τα πάνω, πιστεύουμε ότι σήμερα υπάρχει υπερβολική αντίδραση προς τα κάτω» δήλωσε ο Suvro Sarkar, επικεφαλής της ομάδας του ενεργειακού τομέα στην DBS Bank, προσθέτοντας ότι η αγορά υποτιμά τους κινδύνους σε αυτά τα επίπεδα για το Brent.

Πάντως, απαντώντας στα σχόλια του Τραμπ, οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι το Ιράν θα αποφασίσει για το τέλος του πολέμου και ότι η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει να εξαχθεί «ούτε ένα λίτρο πετρελαίου» από την περιοχή εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, μετέδωσαν την Τρίτη κρατικά μέσα ενημέρωσης.