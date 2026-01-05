Θεωρείτε ότι με τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ ανοίγει ο δρόμος για κύμα συλλήψεων ηγετών;
Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων αξιολόγησης στα καθεστώτα Μεταποίησης και Περιοχών Ειδικής Ενίσχυσης

Οι τελικοί πίνακες θα δημοσιοποιηθούν στις 31 Ιανουαρίου

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων αξιολόγησης στα καθεστώτα Μεταποίησης και Περιοχών Ειδικής Ενίσχυσης
Γεράσιμος Λυμπέρης

Αναρτήθηκαν σήμερα από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων αξιολόγησης στα δύο καθεστώτα, α) Μεταποίηση και Εφοδιαστική αλυσίδα και β) Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης που προκηρύχθηκαν τον Οκτώβριο του 2025.

Υπενθυμίζεται, στην σχετική ανακοίνωση, ότι οι επενδυτές έχουν στη διάθεσή τους 10 ημέρες προκειμένου να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους.

Οι τελικοί πίνακες θα δημοσιοποιηθούν στις 31 Ιανουαρίου, υλοποιώντας τις προβλέψεις του νέου αναπτυξιακού νόμου που εισήγαγε στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και προβλέπει προθεσμία 90 ημερών για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.

