Αμαλιάδα: Αδέλφια έθαψαν την 79χρονη μητέρα τους στον κήπο του σπιτιού τους (βίντεο)

Μια σοκαριστική υπόθεση έρχεται στο φως της δημοσιότητας από την Αμαλιάδα, καθώς δύο αδέρφια φέρεται να έθαψαν τη μητέρα τους στο κήπο του σπιτιού τους, αφότου πέθανε, όπως κατήγγειλε ο τρίτος αδελφός.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, τα τρία αδέρφια έμεναν στο πατρικό τους σπίτι μαζί με τη μητέρα τους, η οποία αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Ακόμα ένας αδερφός ζει στην Αθήνα.

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Η 79χρονη μητέρα τους πέθανε, πιθανότατα την Δευτέρα και τα δύο από τα αδέρφια ανέλαβαν να την θάψουν στον κήπο του σπιτιού τους, καθώς όπως ανέφεραν δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα για να καλύψουν το κόστος μιας κανονικής κηδείας, όπως κατήγγειλε ο τρίτος αδερφός στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, το βράδυ της Τρίτης.

Ο τρίτος αδερφός φαίνεται πως αντέδρασε σε αυτή την απόφαση, όμως δεν κατάφερε να μεταπείσει τους δύο αδερφούς του.

Για αυτόν τον λόγο αποφάσισε να προχωρήσει σε καταγγελία στις Αρχές, με την ελπίδα ότι η μητέρα του, θα έχει μια κανονική κηδεία και ταφή σε νεκροταφείο.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο, ο χώρος φυλάσσεται και αποφασίστηκε να γίνει εκταφή της 79χρονης από τον κήπο, παρουσία ιατροδικαστή σήμερα το πρωί.

Η γυναίκα ήταν διπλωμένη με μια κουβέρτα και σε βάθος πενήντα εκατοστών και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πέθανε τη Δευτέρα, λόγω προβλημάτων υγείας που την ταλαιπωρούσαν.

Οι αρχές εξετάζουν την υπόθεση με προσοχή, αλλά και τα κίνητρα των δύο εκ των γιων που φέρονται να έλαβαν την απόφαση να την θάψουν στον κήπο του σπιτιού τους.

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Η διαδικασία εκταφής ολοκληρώθηκε και η σορός παρελήφθη από γραφείο τελετών για τα περαιτέρω.