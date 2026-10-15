Αγροτικές ενισχύσεις: Προς πληρωμή 83,6 εκατ. ευρώ σε 71.920 δικαιούχους

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποστολής προς πληρωμή αγροτικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 83,6 εκατ. ευρώ για το έτος 2025, που αφορούν 71.920 μοναδικούς δικαιούχους.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης – Τροφίμων και της ΑΑΔΕ, πρόκειται για συμπληρωματικές πληρωμές του Οκτωβρίου 2026, οι οποίες καλύπτουν εκκρεμότητες του Πυλώνα Ι της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

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Ειδικότερα, το συνολικό ποσό που απεστάλη προς πληρωμή ανέρχεται σε 83.574.028,72 ευρώ και αφορά 110.109 εγγραφές δικαιούχων, οι οποίες αντιστοιχούν σε 71.920 μοναδικούς ΑΦΜ.

Με τη συγκεκριμένη διαδικασία, η απορρόφηση του ετήσιου χρηματοδοτικού φακέλου των άμεσων ενισχύσεων για το 2025 ανέρχεται στο 99,6%, με το συνολικό ύψος των ενισχύσεων να διαμορφώνεται σε περίπου 1,696 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το ποσοστό απορρόφησης αφορά τη βασική εισοδηματική στήριξη, την αναδιανεμητική ενίσχυση, τη συμπληρωματική στήριξη των νέων γεωργών, τα οικολογικά σχήματα και τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Δεν περιλαμβάνεται η ειδική ενίσχυση βάμβακος, η οποία διαθέτει αυτοτελή προϋπολογισμό.

Το μεγαλύτερο μέρος της συμπληρωματικής πληρωμής κατευθύνεται στα οικολογικά σχήματα, για τα οποία προβλέπονται 61.171.571,44 ευρώ. Ακολουθεί η βασική εισοδηματική στήριξη με 7.295.075,28 ευρώ, ενώ οι συνδεδεμένες ενισχύσεις φυτικής παραγωγής ανέρχονται σε 6.253.595,09 ευρώ και της ζωικής παραγωγής σε 3.294.805,48 ευρώ.

Για τη συμπληρωματική αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη διατίθενται 1.586.620,61 ευρώ, ενώ η ενίσχυση των γεωργών νεαρής ηλικίας ανέρχεται σε 166.065,20 ευρώ.

Επιπλέον, ποσό 2.391.850,60 ευρώ αφορά το Πρόγραμμα Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, οι πληρωμές του οποίου ολοκληρώθηκαν για το έτος ενίσχυσης 2025.

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Για την ειδική ενίσχυση βάμβακος προβλέπονται 1.412.713,32 ευρώ, ενώ επιπλέον 1.731,70 ευρώ αφορούν τη διεπαγγελματική βάμβακος.

Η εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων κατέστη δυνατή μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, την επεξεργασία διορθώσεων και συμπληρώσεων στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025, που πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο, καθώς και την αξιοποίηση επικαιροποιημένων στοιχείων από τους αρμόδιους φορείς.

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Στο πλαίσιο αυτό, ενσωματώθηκαν διορθώσεις σε 25.820 φορολογικά παραστατικά που σχετίζονται με τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και τα οικολογικά σχήματα.

Επίσης, κατέστη δυνατή η πληρωμή 40.709 αγροτεμαχίων που εμφανίζονται ως δημόσιες εκτάσεις στο Κτηματολόγιο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 100 του νόμου 5302/2026.

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Στις πληρωμές περιλήφθηκαν επίσης αγροτεμάχια που αποδεσμεύτηκαν ύστερα από ελέγχους μέσω του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων (AMS), με αξιοποίηση επικαιροποιημένων δορυφορικών εικόνων, στοιχείων παραδόσεων προς μεταποιητές και πορισμάτων του ΕΛΓΑ για ζημιές από 50% έως 100%.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων, το ποσοστό των επιλέξιμων αγροτεμαχίων διαμορφώθηκε σε 91,91% επί των αρχικά αιτούμενων για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και σε 92,4% για τη βασική ενίσχυση.

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Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η ένταξη προς πληρωμή 8.288 ΑΦΜ για το οικολογικό σχήμα διατήρησης μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας (ECO-09), έπειτα από την αποστολή επικαιροποιημένων αρχείων από τους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης.

Σημαντική είναι και η εξέλιξη για 1.879 κτηνοτρόφους, οι οποίοι εντάχθηκαν στις πληρωμές μετά την αξιολόγηση αιτημάτων ανωτέρας βίας για το 2025. Το συνολικό ποσό που τους αντιστοιχεί ανέρχεται σε 5.055.761,85 ευρώ και αφορά, κατά περίπτωση, βασική ενίσχυση, συνδεδεμένες ενισχύσεις και οικολογικά σχήματα.

Στη διαδικασία ενσωματώθηκαν ακόμη τα αποτελέσματα διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων για παραγωγούς των οποίων οι πληρωμές είχαν δεσμευτεί κατά την εκκαθάριση του Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η συμπληρωματική πληρωμή αποτελεί συνέχεια εκείνης του Ιουνίου, για την οποία είχαν δεσμευτεί οι αναγκαίοι πόροι ώστε να καλυφθούν οι εκκρεμότητες που θα μπορούσαν να εκκαθαριστούν μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων.

Υπενθυμίζεται ότι η ανακατανομή των διαθέσιμων πόρων επέτρεψε πρόσθετη οριζόντια αύξηση της βασικής εισοδηματικής στήριξης έως 15%, καθώς και τη διαμόρφωση των υψηλότερων μέχρι σήμερα μοναδιαίων τιμών στις συνδεδεμένες ενισχύσεις και στα οικολογικά σχήματα του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027.

Όσον αφορά τους συμψηφισμούς, πραγματοποιήθηκαν κρατήσεις συνολικού ύψους 543.954 ευρώ για παλαιότερες οφειλές, που αφορούν 1.490 εγγραφές δικαιούχων και 1.193 μοναδικούς δικαιούχους.

Τέλος, εντός της ίδιας ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή ενισχύσεων για τη μελισσοκομία, την αναδιάρθρωση αμπελώνων, τις επενδύσεις στον αμπελοοινικό τομέα, τα επιχειρησιακά προγράμματα του Πυλώνα Ι, καθώς και παρεμβάσεις του Πυλώνα ΙΙ που εντάσσονται στο ΟΣΔΕ.