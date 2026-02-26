ΑΑΔΕ: Παρατείνονται οι δηλώσεις και την καταβολή φόρου πλοίων Α’ κατηγορίας – Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία

Παρατείνεται έως τις 30 Απριλίου 2026 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων και καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας (ν. 27/1975) για το φορολογικό έτος 2026, σύμφωνα με Κοινή Απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα, και του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α. 1050/2026).

Η παράταση στόχο έχει να διασφαλίσει επαρκή χρόνο στους φορολογούμενους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, ενόψει και της αναπροσαρμογής των συντελεστών φόρου και εισφοράς.

Η νέα προθεσμία (30/4/2026) ισχύει και για τις δηλώσεις γεγονότων που συνέβησαν από 1/1/2026 και έπειτα και αφορούν συγκεκριμένα: