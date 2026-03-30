Ζωγράφου: Οι καταγγελίες συγγενών που αποκάλυψαν τη φρίκη και οι ύποπτες κινήσεις του 54χρονου

Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά τον εντοπισμό δύο σορών, μάνας και κόρης, σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου.

Το κουβάρι της πραγματικά τρομακτικής υπόθεσης ξετυλίχθηκε μετά από καταγγελία συγγενών των δύο γυναικών, ο οποίες αγνοούνταν επί σειρά μηνών με τις καταγγελίες να υπονοούν ότι κινδύνευαν από τον 54χρονο γιο της οικογένειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι καταθέσεις ήρθαν από συγγενικά πρόσωπα που ζούσαν στην επαρχία και οδήγησαν σε έρευνα της αστυνομίας σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου χωρίς ωστόσο αρχικά να υπάρξει ανταπόκριση. Το απόγευμα της Κυριακής (29/3), ομάδα αστυνομικών έφτασε ξανά στο ίδιο σημείο, προχώρησε σε ενέργειες εξωτερικά τους διαμερίσματος και ο γιος, αυτή τη φορά, άνοιξε την πόρτα όμως δεν επέτρεψε την είσοδο με αποτέλεσμα να προσαχθεί.

Μάλιστα, ανέφερε ότι η μητέρα και η αδερφή του βρίσκονται σε άλλη οικία, επί της οδού Ρόδων. Στην συνέχεια, το κλιμάκιο της ΕΛΑΣ μετέβη στο εν λόγω σπίτι επί της οδού Ρόδων όπου διαπιστώθηκε πως ήταν εγκαταλειμμένο.

Επέστρεψαν στην οικεία που διέμενε ο 54χρονος ο οποίος επέτρεψε τους αστυνομικούς να εισέλθουν στο διαμέρισμα του. Εκεί, αποκαλύφθηκε το σκηνικό φρίκης παρά το γεγονός ότι εκ πρώτης όψεως όλοι οι χώροι ήταν σε φυσιολογική κατάσταση.

Ειδικότερα, κατά τον έλεγχο του διαμερίσματος, εντοπίστηκε ένα δωμάτιο, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο. Στην συνέχεια, η ΕΛΑΣ ενημέρωσε τον εισαγγελέα οποίος διέταξε τη διενέργεια κατ’ οίκον έρευνας και την προσαγωγή του 54χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι οι σοροί των δύο γυναικών ήταν σε προχωρημένη σήψη μέσα στο μπλοκαρισμένο δωμάτιο. Οι δύο άτυχες γυναίκες εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα, όπου ζούσαν με τον 54χρονο γιο της οικογένειας.

Οι περίεργες κινήσεις του γιου

Κάτοικος της περιοχής που γνώριζε την οικογένεια μίλησε στο DEBATER και ανέφερε πως “στο ισόγειο έμεναν μάνα, κόρη και γιος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τελευταίο διάστημα για 10 ημέρες ήταν κλειστά τα παντζούρια τους και μου έκανε εντύπωση. Δεν μου μύριζε όμως κάτι. Τι λέτε τώρα βρέθηκαν μέσα νεκρές και μπαζωμένες;”.

Σύμφωνα με την ίδια, “η γιαγιά τώρα τελευταία δεν έβγαινε καθόλου πλέον από το σπίτι πριν κλείσουν εντελώς τα παντζούρια. Είχα ακούσει ότι η κόρη είχε κακιά αρρώστια”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως λέει, “ο γιος ήταν πολύ κλειστός και γενικά δεν έλεγε ούτε καλημέρα. Σκεφτείτε το καλοκαίρι φορούσε μπουφάν. Περίεργος πολύ. Έτσι όπως τα ακούω δεν αποκλείω να μην ήθελε να τις αποχωριστεί και τις κράτησε μέσα νεκρές. Να παίρνει και σύνταξη. Δεν δούλευε κανένας τους ξέρω, με επιδόματα πρέπει να ζούσαν“.

Η έρευνα των Αρχών για αυτήν την τρομακτική υπόθεση είναι σε πλήρη εξέλιξη.