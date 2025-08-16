Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο 17/8 σε Αττική και Εύβοια – Δείτε τον χάρτη της Πολιτικής Προστασίας
Σε "κίτρινο" συναγερμό και η Δυτική Ελλάδα
Σε υψηλού επιπέδου συναγερμό για κίνδυνο πυρκαγιάς θα συνεχίσει να βρίσκεται ολόκληρη η χώρα και αύριο με την Αττική και την Εύβοια ανάμεσα στις περιοχές που αντιμετωπίζουν επικινδυνότητα επιπέδου 3.
Σε “κίτρινο” συναγερμό παραμένει και ολόκληρη η Δυτική Ελλάδα και περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές τις προηγούμενες μέρες όπως η Πρέβεζα, η Αιτωλοακαρνανία, η Άρτα και η Αχαΐα.
Ειδικότερα, υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3) σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία προβλέπεται σε:
Αττική
Κύθηρα
Βοιωτία
Εύβοια
Φθιώτιδα
Φωκίδα
Αιτωλοακαρνανία
Άρτα
Πρέβεζα
Μαγνησία
Θεσσαλονίκη
Χαλκιδική
Άγιον_Όρος
Καβάλα
Ροδόπη
Έβρο
Αργολίδα
Κορινθία
Λακωνία
Μεσσηνία
Ηλεία
Κρήτη
Δωδεκάνησα
νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου
Σποράδες
Σκύρο
Θάσο
Σαμοθράκη
Νησιά Ιονίου
Αχαΐα
Αρκαδία
Θεσπρωτία
Λάρισα
Ξάνθη
