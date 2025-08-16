Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο 17/8 σε Αττική και Εύβοια – Δείτε τον χάρτη της Πολιτικής Προστασίας

Σε υψηλού επιπέδου συναγερμό για κίνδυνο πυρκαγιάς θα συνεχίσει να βρίσκεται ολόκληρη η χώρα και αύριο με την Αττική και την Εύβοια ανάμεσα στις περιοχές που αντιμετωπίζουν επικινδυνότητα επιπέδου 3.

Σε “κίτρινο” συναγερμό παραμένει και ολόκληρη η Δυτική Ελλάδα και περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές τις προηγούμενες μέρες όπως η Πρέβεζα, η Αιτωλοακαρνανία, η Άρτα και η Αχαΐα.

Ειδικότερα, υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3) σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία προβλέπεται σε:

Αττική

Κύθηρα

Βοιωτία

Εύβοια

Φθιώτιδα

Φωκίδα

Αιτωλοακαρνανία

Άρτα

Πρέβεζα

Μαγνησία

Θεσσαλονίκη

Χαλκιδική

Άγιον_Όρος

Καβάλα

Ροδόπη

Έβρο

Αργολίδα

Κορινθία

Λακωνία

Μεσσηνία

Ηλεία

Κρήτη

Δωδεκάνησα

νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου

Σποράδες

Σκύρο

Θάσο

Σαμοθράκη

Νησιά Ιονίου

Αχαΐα

Αρκαδία

Θεσπρωτία

Λάρισα

Ξάνθη