ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Παιδείας: Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών – Δείτε αναλυτικά τα ονόματα

Πότε αναλαμβάνουν υπηρεσία

Υπουργείο Παιδείας: Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών – Δείτε αναλυτικά τα ονόματα
DEBATER NEWSROOM

Την πρόσληψη 18.566 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στην Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2025-26, που αρχίζει επίσημα την ερχόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη.

Αναλυτικότερα, η κατανομή των αναπληρωτών έχει ως εξής:

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

  • 9.528 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και
  • 3.490 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

  • 3.044 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),
  • 2.267 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση, και
  • 191 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, σαράντα έξι (46) προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων Β/θμιας Εκπ/σης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την από την Τετάρτη 10 έως και την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025.

Προσλήψεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Επιπλέον, το υπουργείο ανακοίνωσε την πρόσληψη 6225 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2025-2026 ως εξής:

  • Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 1.498
  • Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 3.539
  • Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 296
  • Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 891

Επίσης, δίνεται 1 αναπληρωτής για πρόσληψη στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη σε Εκκλησιαστικό Σχολείο.

Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 10 έως και την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025.

Στην διεύθυνση https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας.

Οι σχετικοί πίνακες είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, minedu.gov.gr.

Προσλήψεις Γενικής ΠΕ

Προσλήψεις_ΓΕΝΙΚΗ_ΠΕ_20250904_intΛήψη

Προσλήψεις Γενικής ΔΕ

Προσλήψεις_ΓΕΝΙΚΗΣ_ΔΕ_20250904_intΛήψη

Προσλήψεις Μουσικά

Προσλήψεις_ΜΟΥΣΙΚΑ_ΔΕ_20250904_intΛήψη

Προσλήψεις ΕΑΕ ΠΕ

Προσλήψεις_ΕΑΕ_ΠΕ_20250904_intΛήψη

Προσλήψεις ΕΑΕ ΔΕ

Προσλήψεις_ΕΑΕ_ΔΕ_20250904_intΛήψη
