Υπόθεση Παναγόπουλου: Στο μικροσκόπιο της Αρχής και συγγενικά πρόσωπα των εμπλεκομένων – «Ξεσκονίζουν» τα περιουσιακά τους στοιχεία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των εισαγγελικών και ελεγκτικών αρχών για την υπόθεση φερόμενης κακοδιαχείρισης εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονταν για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΓΣΕΕ, με κεντρικό πρόσωπο τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας, Γιάννη Παναγόπουλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από την κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση που διενεργεί ο οικονομικός εισαγγελέας για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, με ελεγχόμενους τον Γιάννη Παναγόπουλο, πέντε ακόμη φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, στην υπόθεση εμπλέκεται πλέον και η Ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος.

Η παράλληλη έρευνα της Αρχής, υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής της, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αναμένεται να εστιάσει στα συγγενικά πρόσωπα των υπό έλεγχο εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, οι ελεγκτές θα προχωρήσουν σε ενδελεχή χαρτογράφηση των χρηματοροών, εξετάζοντας την περιουσιακή κατάσταση, τον τρόπο απόκτησης κινητών και ακινήτων, καθώς και τις τραπεζικές συναλλαγές προσώπων που συνδέονται συγγενικά με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και τους λοιπούς ερευνώμενους.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των ερευνών μπαίνουν και μικρότερες εταιρείες που φέρονται να είχαν εμπλοκή στην υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης της ΓΣΕΕ.

Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί και στον ρόλο προσώπων που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είχαν καθοριστική συμβολή στη διαδικασία έγκρισης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, μεταξύ αυτών να περιλαμβάνονται, εκτός από ιδιώτες, και πρόσωπα με πολιτική ιδιότητα ή δημόσιο αξίωμα.