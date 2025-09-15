Υπόθεση Novartis: Ένοχοι οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες για ψευδή καταμήνυση και ψευδή κατάθεση

Την ενοχή των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων, «Μάξιμου Σαράφη» και «Αικατερίνης Κελέση», της υπόθεσης Novartis αποφάσισε το δικαστήριο.

Με σημερινή του απόφαση το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, αποφάσισε την καταδίκη του Φιλίστορα Δεστεμπασίδη για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη, ενώ για τα υπόλοιπα πρόσωπα η έδρα διατήρησε αμφιβολίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσο για την Μαρία Μαραγγέλη, η ίδια κρίθηκε ένοχη για ψευδής καταμήνυση για όσα είχε αναφέρει στην κατάθεση της για τους Αδωνι Γεωργιάδη, Ιωάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδο, Μαρίου Σαλμα και Αντώνη Σαμαρά.

H σημερινή απόφαση ήρθε μετά από ισχυρισμούς των δύο πρώην μαρτύρων για χρηματισμούς τουλάχιστον 10 πολιτικών προσώπων από την Novartis. Κατά τις απολογίες τους, οι δύο αρνήθηκαν ότι ψευδομαρτύρησαν, επαναλαμβάνοντας πως όσα κατέθεσαν για πολιτικά πρόσωπα τα είχαν πληροφορηθεί από τον πρώην ισχυρό άνδρα της Novartis Hellas, Κωνσταντίνο Φρουζή, ο οποίος όμως καταθέτοντας στο ακροατήριο διέψευσε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό αυτό.

Η διαδικασία συνεχίζεται για την αναγνώριση ή μη ελαφρυντικών.