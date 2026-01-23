Υπόθεση 12χρονης στον Κολωνό: Αναβλήθηκε για τις 16 Νοεμβρίου η δίκη στο Εφετείο

Αναβλήθηκε για τις 16 Νοεμβρίου 2026 η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τον βιασμό και σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση της 12χρονης από τον Κολωνό στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας.

Η αναβολή δόθηκε εξαιτίας κωλύματος στο πρόσωπο κάποιον εκ των συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου βρέθηκε και η μητέρα της ανήλικης, που κάθισε στο εδώλιο μαζί με τον αποκαλούμενο «Μιχάλη», και ακόμα 11 κατηγορούμενους.

Αντίθετα, ο βασικός κατηγορούμενος Η.Μ. ζήτησε να μην μεταχθεί από τις φυλακές Γρεβενών, όπου κρατείται, και εκπροσωπήθηκε από τη συνήγορο του.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση της 12χρονης είναι προφυλακισμένοι ο 56χρονος βασικός κατηγορούμενος, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 27 έτη και ο αποκαλούμενος «Μιχάλης», ο οποίος καταδικάστηκε σε συνολική ποινή κάθειρξης 18 ετών.

Οι υπόλοιποι 16 κατηγορούμενοι, που είχαν το ρόλο «πελάτη», καταδικάστηκαν σε ποινές από 13 μήνες φυλάκισης έως 7 χρόνια κάθειρξης και αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς είχαν γίνει δεκτά τα αιτήματα αναστολής στην έφεση.