Υπερταμείο: Ξεκινά η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού για χρονικό διάστημα 35 ετών έναντι 1,275 δισ. ευρώ

Το Υπερταμείο ανακοίνωσε ότι σήμερα ξεκινά η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού και των τριών Καθέτων Οδικών της Αξόνων στην εταιρεία ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Α.Ε. ως Παραχωρησιούχο, με αρχικούς μετόχους τις εταιρείες ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και EGIS PROJECTS S.A.S. για χρονικό διάστημα 35 ετών, έναντι της εφάπαξ καταβολής τιμήματος ύψους 1,275 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση η παραχωρησιούχος εταιρεία NEA ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., θα αναλάβει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων οδικών αξόνων, συνολικού μήκους άνω των 1.000 χλμ., για τα επόμενα 35 έτη, με τις εγγυήσεις των αρχικών μετόχων και την εποπτεία του Ελληνικού Δημοσίου.

Η έναρξη της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τον μεγαλύτερο οδικό άξονα της Βορείου Ελλάδας και την εξωστρέφεια της χώρας μέσω των οδικών συνδέσεων με τις γείτονες χώρες, με σημαντικά οφέλη για τους χρήστες του αυτοκινητόδρομου, την περιφερειακή ανάπτυξη και την εθνική οικονομία συνολικά.

Η σύμβαση παραχώρησης προβλέπει την υλοποίηση εκτεταμένων εργασιών αναβάθμισης των οδικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων αναγκαίων έργων βαριάς συντήρησης του οδοστρώματος τόσο στον κύριο οδικό άξονα της Εγνατίας Οδού όσο και στους τρεις κάθετους οδικούς άξονες, συνολικού μήκους 225 χιλιόμετρων, οι οποίοι συνδέουν την Ελλάδα με την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια των 35 ετών της σύμβασης παραχώρησης προβλέπεται να εκτελεστούν βαριές εργασίες συντήρησης του οδικού άξονα, ύψους άνω των 1,8 δισ. ευρώ. Πρόκειται για εργασίες αντικατάστασης ασφαλτικών και οδοστρωμάτων, βαριάς συντήρησης τεχνικών έργων (γέφυρες, σήραγγες) αντικατάστασης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης (πινακίδες, διαγράμμιση) και αντικατάστασης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας.

Η σύμβαση παραχώρησης προβλέπει επίσης την κατασκευή και λειτουργία 16 Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) και 12 σύγχρονων χώρων στάθμευσης και αναψυχής κατά μήκος του οδικού άξονα. Εντός πέντε ετών από την έναρξη της παραχώρησης θα ολοκληρωθούν σημαντικές επενδύσεις άνω των 420 εκατ. ευρώ για την ανάταξη του κεντρικού οδικού άξονα και την αναβάθμιση των κάθετων αξόνων.

Μεταξύ των έργων περιλαμβάνεται η αναβάθμιση του οδικού άξονα Χαλάστρα – Εύζωνοι ώστε να αποκτήσει τεχνικές προδιαγραφές κλειστού αυτοκινητόδρομου, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα κατοίκων και φορέων της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε: «Η επίσημη ολοκλήρωση του διαγωνισμού που ενεργοποιεί τη σύμβαση παραχώρησης του μεγαλύτερου οδικού άξονα της χώρας, της Εγνατίας Οδού, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ελληνική οικονομία και τις εθνικές υποδομές.

Το υψηλό τίμημα που καταβάλλεται ενισχύει τα δημόσια έσοδα, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η υλοποίηση ενός εκτεταμένου προγράμματος επενδύσεων και αναβάθμισης του αυτοκινητοδρόμου. Με τη σύμβαση αυτή διαμορφώνουμε ένα σταθερό και διαφανές πλαίσιο μακροχρόνιας συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, με απτό όφελος για τους πολίτες, την περιφερειακή ανάπτυξη και την εθνική οικονομία.

Η Εγνατία Οδός αναβαθμίζεται σε έναν σύγχρονο και ασφαλή οδικό άξονα, ικανό να στηρίξει τις μεταφορές, το εμπόριο και τις αναπτυξιακές προοπτικές της Βόρειας Ελλάδας και της χώρας συνολικά».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, τόνισε μετά το οικονομικό κλείσιμο του διαγωνισμού: «Με την ενεργοποίηση της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού ανοίγει ο κύκλος εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης μιας μεγάλης εθνικής υποδομής.

Η Εγνατία Οδός διατρέχει όλη τη Βόρεια Ελλάδα, συνδέει τη χώρα με τα υπόλοιπα Βαλκάνια και αποτελεί βασικό διάδρομο εγχώριων και διεθνών μεταφορών, εμπορίου και τουρισμού. Από σήμερα ο αυτοκινητόδρομος εισέρχεται σε μια μακρά περίοδο συστηματικών επενδύσεων, βαριάς συντήρησης του συνόλου των υποδομών του: γέφυρες, σήραγγες, οδόστρωμα, σήμανση και στηθαία, τόσο στον κύριο άξονα όσο και στους κάθετους άξονες προς τα βόρεια σύνορα.

Οι επενδύσεις ύψους 1,8 δισ. ευρώ σε ορίζοντα 35 ετών, καθώς και οι εκτεταμένες παρεμβάσεις κατά τα πρώτα πέντε έτη, προβλέπεται να βελτιώσουν ουσιαστικά το επίπεδο οδικής ασφάλειας, την ποιότητα των μετακινήσεων για εκατομμύρια οδηγούς και φυσικά, τη διασυνοριακή συνδεσιμότητα. Η κατασκευή 16 Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (ΣΕΑ) και 12 Χώρων Σταθμών Αναψυχής είναι αναγκαία έργα για την προσαρμογή του αυτοκινητόδρομου στις σύγχρονες προδιαγραφές.

Στα άμεσα οφέλη συγκαταλέγονται η εξοικονόμηση σημαντικών πόρων που συνεπάγεται το ετήσιο κόστος συντήρησης του αυτοκινητόδρομου, καθώς και το υψηλό τίμημα που εισπράττει το Ελληνικό Δημόσιο, υπέρ της ελάφρυνσης του χρέους. Μακροπρόθεσμα, η σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού συνιστά μια εγγύηση για την εύρυθμη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου, ο οποίος αποτελεί νευραλγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος οδικών υποδομών.

Η Εγνατία Οδός περνά, σήμερα, σε μια νέα εποχή, με επίκεντρο τον πολίτη, την ασφάλεια και την αναπτυξιακή προοπτική της Ελλάδας για τις επόμενες δεκαετίες».

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, δήλωσε: «Η μετάβαση της Εγνατίας Οδού από το Δημόσιο σε Παραχωρησιούχο αποτελεί μία τεράστια μεταρρύθμιση για δύο λόγους: Πρώτον, επειδή συνιστά μια σημαντική συμβολή στην απομείωση του δημοσίου χρέους της χώρας. Δεύτερον, γιατί εγγυάται την αναβάθμιση μίας γηρασμένης υποδομής που όταν είχε ολοκληρωθεί, είχε αποτελέσει καθοριστική τομή για τις μετακινήσεις, αλλά και την γενικότερη ανάπτυξη στην Βόρειο Ελλάδα.

Ταυτόχρονα, το σχήμα της παραχώρησης αποτελεί και το όχημα για την υλοποίηση εκκρεμών έργων που θα βελτιώσουν τις κυκλοφοριακές συνθήκες, αφενός στην ίδια αυτή οδό και αφετέρου, στις διασυνοριακές συνδέσεις με τις γειτονικές χώρες. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία αυτού του εγχειρήματος, τόσο από την πλευρά του Υπερταμείου όσο και από αυτήν του Παραχωρησιούχου, των δύο άλλων, πέραν του δημοσίου, συμβαλλομένων μερών. Συμμετέχω στην υπόθεση της παραχώρησης τα τελευταία δυόμιση χρόνια.

Μπορώ να βεβαιώσω ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και δύσκολο εγχείρημα και όχι χωρίς αντιστάσεις. Για τον λόγο αυτόν, θα ήθελα να υπογραμμίσω με έμφαση την προσήλωση στην επιτυχή ολοκλήρωση του, της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, υπό τον Χρίστο Δήμα, με τη συμβολή του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλου και των συνεργατών των γραφείων μας, και να εξάρω την αφοσίωση και τη συστηματική εργασία πληθώρας στελεχών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και της εταιρείας «Εγνατία Οδός Α.Ε.» που πιστώνεται την κατασκευή και την μέχρι σήμερα λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου.

Η συμμετοχή των τελευταίων σε ένα νέο ισχυρό σχήμα σχεδιασμού και κατασκευής έργων στην Βόρειο Ελλάδα, αποτελεί ένα επόμενο στοίχημα. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για την Εγνατία Οδό: Θα παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση τα αποτελέσματα της μετάβασης που τώρα ξεκινά, ώστε πολύ σύντομα, οι πολίτες της Βορείου Ελλάδος και οι χρήστες του δρόμου να διαπιστώσουν έμπρακτα την προσδοκώμενη αναβάθμιση σε ένα πολλά υποσχόμενο επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας υπηρεσιών».

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, επισήμανε τα εξής για τη σημασία του έργου: «Tο οικονομικό κλείσιμο και έναρξη της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού αποτελεί ένα ακόμα έργο εθνικής σημασίας με τη σφραγίδα του Υπερταμείου. Το Δημόσιο εισπράττει ένα ιδιαίτερο υψηλό τίμημα για την απομείωση του χρέους της χώρας προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και των επόμενων γενεών.

Ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος της χώρας εκσυγχρονίζεται, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες και τα επίπεδα ασφαλείας που θα απολαμβάνουν οι χρήστες. Παράλληλα, ενισχύονται οι αναπτυξιακές προοπτικές της Βόρειας Ελλάδας και της χώρας συνολικά, καθώς ο εκσυγχρονισμός της Εγνατίας Οδού θα συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα κρίσιμων κλάδων της οικονομίας, όπως του τουρισμού και των logistics».