Αγρότες κλείνουν την Εθνική Κορίνθου – Τριπόλεως στον κόμβο της Αρχαίας Νεμέας

Αυτή την ώρα συγκεντρώνονται αγρότες της περιοχής στον κόμβο της Αρχαίας Νεμέας, προχωρώντας σε κινητοποιήσεις.

Σε κοινό μέτωπο με αγρότες από την Νεμέα, Στιμάγκα, την Αργολίδα και τη Βόχα πραγματοποιείται η δράση, κλιμακώνοντας τις πιέσεις προς την Πολιτεία για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο σύμφωνα με το KorinthosTV, ενώ έχουν γίνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφάλεια των οδηγών και των διαδηλωτών.

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις δηλώνουν οι αγρότες, εφόσον δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά τους, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας τους αφορά όχι μόνο τους ίδιους αλλά και το μέλλον της αγροτικής παραγωγής στην περιοχή.

Οι αγρότες ζητούν την προσοχή των αρμόδιων φορέων και καλούν σε δράση για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της τοπικής γεωργίας.