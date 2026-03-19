Ξανά σε λειτουργία οι στάσεις του Τραμ «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα»
Αποκαθίσταται η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 6
Επαναλειτουργούν από σήμερα οι στάσεις Τραμ «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα», σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ, ενώ αποκαθίσταται η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα».
Υπενθυμίζεται ότι η κυκλοφορία στο τμήμα «Σύνταγμα – Φιξ» είχε διακοπεί προσωρινά, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε., προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις