Ξανά σε λειτουργία οι στάσεις του Τραμ «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα»

Επαναλειτουργούν από σήμερα οι στάσεις Τραμ «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα», σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ, ενώ αποκαθίσταται η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα».

Υπενθυμίζεται ότι η κυκλοφορία στο τμήμα «Σύνταγμα – Φιξ» είχε διακοπεί προσωρινά, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε., προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.