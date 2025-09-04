Βρήκε φωτογραφία που επέπλεε στη θάλασσα, την ανήρτησε στο διαδίκτυο και βρήκε τον κάτοχο της (φωτογραφίες)

Κάποιες ιστορίες αποδεικνύουν, ακόμα και στη σύγχρονη κοινωνία, ότι υπάρχουν κινήσεις ανθρωπιάς, έστω και μέσω διαδικτύου. Όπως σε αυτή την περίπτωση που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το DEBATER.

Ένας πολίτης, μέλος μιας ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εντόπισε μια φωτογραφία να επιπλέει στη θάλασσα. Την ανήρτησε στην ομάδα γράφοντας:

«Βρήκα αυτή τη φωτογραφία, να πλέει στη θάλασσα ανοιχτά της Βάρκιζας.

Μπορεί για εκείνον που την έχασε να έχει μεγάλη αξία. Αν γνωρίζετε τους εικονιζόμενους, ειδοποιήστε τους να μου στείλουν μνμ. Την έχω κρατήσει…» Με αυτό το απλό του κείμενο έδειξε την ανθρωπιά του. Θα πείτε κάποιοι σιγά το πράγμα. Όμως λίγοι θα έκαναν αυτό που έκανε ο κύριος. ΦΩΤΟ: ομάδα Fb: «Το Forum των 3Β»

Μια στιγμή ενός πατέρα με την κόρη του σε μικρότερη ηλικία που χάθηκε μέσα στον χρόνο και μπορεί να αποτελεί μεγάλη συναισθηματική αξία για τους εικονιζόμενους. Όπως έγραψε ο πολίτης που ευαισθητοποιήθηκε ώστε να βρεθεί ο κάτοχος της φωτογραφίας και έβαλε στο φόρουμ το φωτογραφία. ΦΩΤΟ: ομάδα Fb: «Το Forum των 3Β»

Μάλιστα δεν το περίμενε κανείς να εντοπιστεί ο εικονιζόμενος τόσο γρήγορα. Καθώς ένα από τα μέλη του φόρουμ δημοσίευσε το προφίλ του πιθανού κατόχου ως απάντηση, με τον συμπολίτη μας που ξεκίνησε όλο αυτό να γράφει:

«Απίστευτο ! Δεν είχα πολλές ελπίδες γιατί ήταν μεν ανοιχτά της Βάρκιζας, αλλά πολύ ανοιχτά. Ήταν σχεδόν μεσοπέλαγα και ερχόταν από ρεύμα που έρχεται από την Αίγινα. Αλλά τελικά ο κόσμος είναι και μικρός και καλός και όλα γίνονται. Μπορείτε να τον ενημερώσετε γιατί έχει κλειδωμένο προφίλ και δεν μπορεί να δει τα μηνύματα μου», έγραψε με μεγάλη χαρά. ΦΩΤΟ: ομάδα Fb: «Το Forum των 3Β»

Άγνωστο αν βρέθηκε ο παραλήπτης. Αλλά αυτή η ανθρώπινη κίνηση συγκινεί και δείχνει ότι στις ημέρες μας δεν έχει χαθεί η ευαισθησία.