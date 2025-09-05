Βρετανία: Ανασχηματισμός Στάρμερ μετά την παραίτηση της Ρέινερ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ προχωρά σε εκτεταμένο ανασχηματισμό της κυβέρνησής του μετά την παραίτηση της αντιπροέδρου Άντζελα Ρέινερ λόγω οικονομικού σκανδάλου.

Η Ρέινερ υπέβαλε την παραίτησή της την Παρασκευή 05.09.2025, δύο ημέρες αφότου παραδέχτηκε ότι κατέβαλε μειωμένο φόρο για τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας σε αγορά διαμερίσματος, γεγονός που συνιστά νέο πλήγμα για την κυβέρνηση των Εργατικών.

Σύμφωνα με το BBC, ο υπουργός Εξωτερικών Ντέβιντ Λάμι αναλαμβάνει τη θέση του αντιπροέδρου, ενώ η Ιβέτ Κούπερ, έως τώρα υπουργός Εσωτερικών, αναλαμβάνει καθήκοντα υπουργού Εξωτερικών, όπως μεταδίδει ο Guardian.