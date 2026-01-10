Βουτιά μέχρι και 12 βαθμούς θα κάνει η θερμοκρασία στην Αθήνα – Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει την Κυριακή (11/1)

Η ψυχρή εισβολή που θα ρίξει κατακόρυφα την θερμοκρασία αρχίζει από την Κυριακή αλλάζοντας πλήρως το σκηνικό του καιρού.

Οι πολύ ψυχρές αέριες μάζες που έρχονται στην Ελλάδα από τα βόρεια Βαλκάνια θα ρίξουν την θερμοκρασία τουλάχιστον 10 βαθμούς. Ωστόσο θα υπάρξουν και περιοχές με μεγαλύτερη πτώση, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά.

Ο μετεωρολόγος έδωσε σαν παράδειγμα την Αθήνα, όπου το Σάββατο (10/1) ο υδράργυρος έφτασε τους 20 βαθμούς Κελσίου και τη Δευτέρα (12/1) δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 7-8. Στην Αττική, στα βόρεια και στα ανατολικά -Πάρνηθα και Πεντέλη- θα εκδηλωθούν χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τις βραδινές ώρες της Κυριακής με τα ξημερώματα της Δευτέρας. «Θα χιονίσει οπωσδήποτε σε Πάρνηθα και Πεντέλη και σε ημιορεινές περιοχές. Από εκεί και μετά πρέπει να κοιτάξουμε αν θα πέσει κάποιο χιόνι χωρίς να το στρώσει με τα σημερινά στοιχεία. Αν θα χιονίσει σε βόρεια προάστια δεν μπορούμε να το πούμε από τώρα», ανέφερε ο μετεωρολόγος.

Χιόνια θα πέσουν στην περιοχή της Ηπείρου την Κυριακή και από το απόγευμα και μετά «λειτουργεί το Αιγαίο» και «από τη Χαλκιδική, στις Σποράδες, φτάνοντας μέχρι την Εύβοια» οι χιονοπτώσεις θα επεκταθούν νοτιότερα. Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, η κορύφωση των χιονοπτώσεων αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής και κυρίως το βράδυ, στην Εύβοια, τη Φθιώτιδα και τις Σποράδες.

Σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας από την Αλεξανδρούπολη

Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της ισχυρής καταιγίδας που έπληξε -λίγο μετά τις 19.00- με σφοδρότητα το Δήμο Αλεξανδρούπολης αφήνοντας πίσω της μεγάλες καταστροφές μεταξύ των οποίων πτώσεις δέντρων -σε πολλές περιπτώσεις επάνω σε σταθμευμένα οχήματα-, θραύση τζαμαριών στις παραλιακές και όχι μόνο επιχειρήσεις, μετακινήσεις αντικειμένων όπως τραπεζοκαθισμάτων σε διάφορα σημεία της πόλης, ακόμη και δικύκλων. Σε μόλις 15 λεπτά το έντονο καιρικό φαινόμενο που είχε σύμφωνα με τον Δήμο χαρακτηριστικά ανεμοστρόβιλου καθώς κατά τη διάρκειά του καταγράφηκαν πολύ ισχυρές ριπές ανέμου μέχρι και 150 χλμ/ώρα, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές.

Έντονο είναι το αποτύπωμα της καταιγίδας και στον αερολιμένα «Δημόκριτος» όπου σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Στέλιο Ζαντανίδη έχουν ήδη καταγραφεί τρία κατεστραμμένα εκπαιδευτικά αεροπλάνα, σπασμένα παράθυρα, πεσμένες ψευδοροφές και πολλές μικρότερες καταστροφές οι οποίες ωστόσο στο σύνολό τους δεν επηρεάζουν επιχειρησιακά τη λειτουργία του αεροδρομίου.

Ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Πολιτικής Προστασίας, Ηλίας Δαστερίδης μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων κάνει λόγο για μεγάλες καταστροφές σημειώνοντας πως είναι ευτύχημα που λόγω της έντονης βροχόπτωσης δεν κυκλοφορούσε κόσμος και δεν υπήρξαν τραυματισμοί και δυστυχήματα.

«Οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την αποκατάσταση των προβλημάτων και τον έλεγχο της ασφάλειας σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους ενώ κάτοικοι και πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν περιοχές με δέντρα, πινακίδες ή πρόχειρες κατασκευές και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Έχουμε αποκλείσει σχεδόν όλα τα πάρκα λόγω της πτώσης πάρα πολλών δέντρων χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί γιατί έβρεχε και δεν κυκλοφορούσε κόσμος. Δέντρα υγιή έσπασαν υποκύπτοντας στη μανία του αέρα. Στο παραλιακό μέτωπο του κεντρικού αστικού ιστού υπέστησαν ζημιές πολλά καταστήματα καθώς σπάσανε τζαμαρίες, ξηλώθηκαν κατασκευές, μετακινήθηκαν τραπεζοκαθίσματα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Δαστερίδης.

Σε ό,τι αφορά την καταγραφή των ζημιών και την καταβολή αποζημιώσεων σύμφωνα με τον κ. Δαστερίδη αύριο από τις 10.00 οι πληγέντες μπορούν να προσέρχονται στο ισόγειο του Δημαρχείου προκειμένου να δηλώσουν στην τριμελή δημοτική επιτροπή τις ζημίες που υπέστησαν, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) από τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να διενεργήσει ελέγχους και αυτοψίες για την άμεση και πλήρη αποτύπωση των καταστροφών και τη συντομότερη δυνατόν ενεργοποίηση των μέτρων στήριξης/αποζημιώσεων. Τέλος αύριο το πρωί στις 10.30 θα συνέλθει εκτάκτως διευρυμένο ΣΟΠΠ.

Σημειώνεται πως ζημιές προκλήθηκαν και σε βάρκες στο λιμένα της πόλης καθώς και σε οικισμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολη το μέγεθος των οποίων δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Κακοκαιρία: Απαγορευτικό σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο – Κύματα “καταπίνουν” το λιμάνι της Τήνου

Σοβαρά ζητήματα προκαλεί η κακοκαιρία στην Τήνο με θυελλώδεις ανέμους να “χτυπούν” το νησί με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το λιμάνι.

Μάλιστα, σε βίντεο του tinosnews.gr φαίνεται ότι η θάλασσα σκέπασε τον δρόμο στο λιμάνι, σπρώχνοντας τα αυτοκίνητα το ένα πάνω στο άλλο, προκαλώντας συγκρούσεις και υλικές ζημιές.

Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της χώρας

Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις συνεχίζουν να προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας και οι οποίοι, σύμφωνα με την ΕΜΥ, φθάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Παράλληλα, κλειστές παραμένουν οι πορθμειακές γραμμές Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα, Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα, Ρίο – Αντίρριο, Κυλλήνη – Ζάκυνθος και Κυλλήνη – Κεφαλονιά.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν να ενημερώνονται πριν από την αναχώρησή τους από τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, καθώς δεν αποκλείονται νέες ματαιώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

Ανεμοστρόβιλος σάρωσε το Μεσολόγγι

Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, ανεμοστρόβιλος «χτύπησε» το Μεσολόγγι προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες, κατοικίες, καταστήματα ακόμα και σε σχολεία, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Χρήστο Βούρβαχη.

Ο αέρας ξήλωσε δέντρα, στέγες και μεγάλες μεταλλικές κατασκευές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα μεγάλη τσίγκινη πέργκολα, η οποία παρασύρθηκε, έπεσε πάνω σε ευκάλυπτο και στη συνέχεια κατέληξε στη μέση του δρόμου, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο. ΠΗΓΗ: agrinionews.gr

Ο καιρός αύριο (11/1)

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές στα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και βόρεια ημιορεινά και από τις βραδινές ώρες και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και τις πρωινές ώρες στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Στα βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο τις βραδινές ώρες τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία θα είναι αισθητή στα βόρεια και δεν θα ξεπεράσει τους 6 με 8 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 9 με 15 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός

Ο καιρός ανά περιοχή

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά και βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 και τις βραδινές έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά και από τις βραδινές ώρες και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Βαθμιαία βελτίωση στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 και από τις βραδινές έως 8 μποφόρ κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 08 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τις ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Βαθμιαία βελτίωση στις περισσότερες περιοχές τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6, στο Ιόνιο τοπικά 7 και στα νότια τις πρωινές ώρες έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Εύβοιας.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια έως 7 με 8 μποφόρ. Βαθμιαία από τα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 6 και στα βόρεια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 με 8 και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 8 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα βόρεια δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 που γρήγορα θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς και τις βραδινές ώρες θα ενισχυθούν έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.