Βουλιαγμένη: «Χάθηκε μέσα σε δύο δευτερόλεπτα» – Συγκλονίζει ο φίλος του 34χρονου δύτη που τον είδε να παρασύρεται από τα ρεύματα

Σοκ προκαλεί η κατάθεση του 27χρονου δύτη για το δυστύχημα στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη, όπου έχασε τη ζωή του ο 34χρονος φίλος του.

Ο ίδιος περιγράφει με δραματικές λεπτομέρειες τις στιγμές που ο φίλος του παρασύρθηκε από ισχυρό υποθαλάσσιο ρεύμα και εξαφανίστηκε μέσα στη σήραγγα.

Η στιγμή που χάθηκε ο 34χρονος

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, οι δύο δύτες αντιλήφθηκαν ένα ήπιο ρεύμα κοντά στην είσοδο της σήραγγας. Ο 34χρονος πλησίασε και προχώρησε ελαφρώς στο εσωτερικό, όμως μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα το ρεύμα ενισχύθηκε και τον παρέσυρε προς τα μέσα.

Ο 27χρονος, που βρισκόταν σε μικρή απόσταση, είδε τον φίλο του να χάνεται από το οπτικό του πεδίο πριν προλάβει να αντιδράσει.

Αγωνιώδης προσπάθεια διάσωσης

Ο επιζών ανέφερε ότι ανέβηκε άμεσα στην επιφάνεια για να ζητήσει βοήθεια και επέστρεψε στο σημείο με εξοπλισμό. Επιχείρησε να προσεγγίσει τον 34χρονο χρησιμοποιώντας σκοινί και ειδικό φουσκωτό σημαδούρα, καταφέρνοντας προσωρινά να έρθουν σε επαφή.

Ωστόσο, η προσπάθεια απέτυχε όταν το σκοινί κόπηκε λόγω της έντασης. Σε δεύτερη προσπάθεια, χρησιμοποίησε πιο ανθεκτικό σχοινί, καταφέρνοντας να τον πλησιάσει, χωρίς όμως να μπορέσει να τον απεγκλωβίσει από τη δύναμη του ρεύματος.

Μάχη 40 λεπτών με τα ρεύματα

Όπως περιέγραψε, ο 34χρονος πάλεψε για περίπου 40 λεπτά να απελευθερωθεί, χρησιμοποιώντας ακόμη και υποβρύχιο σκούτερ. Παρά τις προσπάθειες και των δύο, η ένταση του ρεύματος δεν του επέτρεψε να κινηθεί προς την έξοδο.

Ο 27χρονος βρέθηκε και ο ίδιος σε κίνδυνο, όταν υποχώρησε το κιγκλίδωμα από το οποίο κρατιόταν. Τελικά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια, έχοντας εξαντλήσει τις δυνάμεις και τα μέσα του.

Πριν αναδυθεί, άφησε τον εξοπλισμό του –σκούτερ και εφεδρική φιάλη– να παρασυρθούν προς τον εγκλωβισμένο δύτη, ελπίζοντας ότι θα τον βοηθήσουν να διαφύγει.

Τα πιθανά σενάρια της τραγωδίας

Οι αρχές εξετάζουν τρία βασικά ενδεχόμενα για τα αίτια του δυστυχήματος:

Τα ισχυρά υποθαλάσσια ρεύματα που μπορούν να παρασύρουν ακόμη και έμπειρους δύτες

Πιθανός εγκλωβισμός σε στενά σημεία της υποθαλάσσιας σήραγγας

Αποπροσανατολισμός και εξάντληση σε ιδιαίτερα επικίνδυνο περιβάλλον

Τι είναι το «Πηγάδι του Διαβόλου»

Το «Πηγάδι του Διαβόλου» βρίσκεται σε βάθος περίπου 11 μέτρων και θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα καταδυτικά σημεία της περιοχής. Τα ισχυρά ρεύματα οδηγούν προς την είσοδο στενής υποθαλάσσιας σήραγγας, η οποία καταλήγει σε ανεξερεύνητο σπήλαιο.

Μέχρι σήμερα έχουν εξερευνηθεί μόνο τα πρώτα 150 μέτρα της διαδρομής, ενώ εκτιμάται ότι το σύστημα συνδέεται με τη λίμνη της Βουλιαγμένης.

Ιστορικό επικίνδυνων περιστατικών

Η επικινδυνότητα του σημείου είναι γνωστή εδώ και δεκαετίες. Ήδη από το 1978, τρεις νεαροί Αμερικανοί είχαν χάσει τη ζωή τους στην ίδια περιοχή, γεγονός που επιβεβαιώνει τον υψηλό βαθμό ρίσκου για όσους επιχειρούν κατάδυση εκεί.