Βορίζια: Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου κατέθεσαν τρεις έγκληστοι συγγενείς του Καργάκη – Σε δύο μέτωπα οι έρευνες των Αρχών

Το κατώφλι του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου πέρασαν το πρωί του Σαββάτου (08.11) τρία μέλη από τη μία οικογένεια που εμπλέκεται με το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αδελφό του νεκρού, τον ανιψιό και το γαμπρό του που κρατούνται στις φυλακές Αλικαρνασσού από τον περασμένο Σεπτέμβριο και ήταν προφυλακισμένοι για υπόθεση ζωοκλοπής. Πλέον ερευνώνται και για την πιθανή εμπλοκή τους στην υπόθεση της βόμβας που πυροδότησε το μακελειό του προηγούμενου Σαββάτου (01.11).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Αστυνομική Διεύθυνση έχει προσέλθει και η Τακτική Ανακρίτρια Ηρακλείου, καθώς και η νομική τους εκπρόσωπος.

Σε δύο μέτωπα οι έρευνες των Αρχών

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι έρευνες των Αρχών κινούνται σε δύο κατευθύνσεις. Η μία αφορά τον εκρηκτικό μηχανισμό που τοποθετήθηκε στο σπίτι και αποτέλεσε το έναυσμα του μακελειού.

Η δεύτερη αφορά τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των όπλων που χρησιμοποίησαν στη συμπλοκή.

Με πλοίο μεταφέρθηκαν σε φυλακές εκτός Κρήτης οι δύο προφυλακιστέοι

Κάτω υπό άκρα μυστικότητα και με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκαν σε φυλακές εκτός της Κρήτης οι δύο τραυματίες των φονικών πυροβολισμών στα Βορίζια, οι οποίοι μετά τις απολογίες τους σε ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν με πλοίο σε φυλακή εκτός της Κρήτης και όχι στις φυλακές της Αλικαρνασσού, γιατί εκεί κρατούνται μέλη της αντίπαλης οικογένειας.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 30 και 25 χρόνων κατά τη διάρκεια της απολογίας τους αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Άρωμα αρχαιοκαπηλίας πίσω από το φονικό»

Μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στο Action 24 ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης αποκάλυψε ότι μετά από ιδιωτικές έρευνες που έκανε συγκέντρωσε πληροφορίες που αναφέρουν ότι το φονικό στα Βορίζια ενδέχεται να συνδέεται με υπόθεση αρχαιοκαπηλίας.

Όπως ανέφερε «στις 23 Απριλίου στο Ηράκλειο είχαν συλληφθεί έξι άτομα για συμμετοχή σε κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας, το οποίο είχε διασυνδέσεις σε ορεινές περιοχές της Κρήτης».