Βορίζια: Σε κατ’ οίκον περιορισμό ο 23χρονος που κατηγορείται για τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Ελεύθερος και σε κατ’ οίκον περιορισμό αφέθηκε ο 23χρονος, που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι του Γιάννη Φραγκιαδάκη, στα Βορίζια Ηρακλείου, έπειτα από διχογνωμία εισαγγελέα και ανακρίτριας.

Σύμφωνα με το patris, o 23χρονος θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το αρμόδιο συμβούλιο.

«Μετά από μία πολύωρη διαδικασία αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και συγκεκριμένα οι όροι ήταν να παραδώσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και να παραμείνει στην οικία του.

Υπήρχε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα. Περιμένουμε να αποφανθεί το αρμόδιο συμβούλιο.

Με βάσει τα στοιχεία που προσκομίσαμε, βρήκαμε έγγραφα και στοιχεία που καταθέσαμε για το πού ακριβώς ήταν ο εντολέας μου. Μάλιστα, διαπιστώθηκε και μέσω των στοιχείων αυτό που ισχυριζόταν ο 23χρονος.

Ήταν έξω από το σπίτι του αδερφού του, πήρε το αυτοκίνητό του και οδηγώντας πήγε στο σπίτι του. Δεν τον έχει η κάμερα σε άλλο σημείο. Όταν φτάνει σπίτι ακούει την έκρηξη και εκεί αντιλαμβάνεται ότι κάτι έχει συμβεί», δήλωσε ο συνήγορος του Απ. Λύτρας.

Η απολογία του διήρκησε μία ώρα, ωστόσο ο 23χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή με την υπόθεση.

Αμέσως μετά το άκουσμα της απόφασης ο 23χρονος έπεσε στην αγκαλιά της μητέρας και των αδελφών του που βρίσκονταν από νωρίς το πρωί έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Ο 29χρονος απολογήθηκε με υπόμνημα και από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στην τοποθέτηση της βόμβας που αποτέλεσε το έναυσμα για την αιματηρή συμπλοκή των δυο οικογενειών στα Βορίζια.

Σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, το όχημα του 23χρονου εμφανίζεται έξω από το σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη λίγα μόλις λεπτά πριν την έκρηξη.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 23χρονου ο εισαγγελέας είχε ασκήσει ποινικές διώξεις για έκρηξη από κοινού, κατασκευή πυρομαχικών από κοινού και διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας με εκρηκτικές ύλες από κοινού.