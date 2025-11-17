Βορίζια: Απολογείται για τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων ο 23χρονος – “Στις 10 το βράδυ ήταν ακόμα στο γλέντι”

Το κατώφλι του ανακριτή πέρασε το πρωί της Δευτέρας ο 23χρονος που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι του Γιάννη Φραγκιαδάκη, στα Βορίζια του Ηρακλείου, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.

Ο άνδρας, έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου προκειμένου να απολογηθεί, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για έκρηξη από κοινού, κατασκευή πυρομαχικών από κοινού και διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας με εκρηκτικές ύλες από κοινού, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τον ηθικό αυτουργό και τον κατασκευαστή καθώς όπως πιστεύουν ο 23χρονος εκτέλεσε εντολές.

Στον 23χρονο, οι αρχές οδηγήθηκαν από βιντεοληπτικό υλικό, με τις κινήσεις του να έχουν καταγραφεί από κάμερα κλειστού κυκλώματος.

Τι υποστηρίζει η μητέρα του

Στο πλευρό του 23χρονου γιου της, βρίσκεται η 43χρονη μητέρα του, η οποία δίπλα της έχει τις κόρες της αλλά και άλλους στενούς συγγενείς,

Η 43χρονη υποστηρίζει ότι ο γιος κατηγορείται άδικα και ότι στις 22:00 το βράδυ της επίμαχης νύχτας, ο γιος της ήταν ακόμα στο Ηράκλειο, στο κέντρο της γαμήλιας δεξίωσης όπου ήταν προσκεκλημένος.

Ειδικότερα μιλώντας σε δημοσιογράφους η μητέρα του 23χρονου υποστήριξε μεταξύ άλλων: “Το παιδί μου δεν έχει καμία σχέση σε τίποτα από ότι του καταλογίζουν. Όποιος κι αν περνούσε από το δρόμο θα έβρισκε τον μπελά του. Ρωτήστε όλο τον κόσμο που το ξέρει. Περιμένουμε από την δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της, της έχουμε εμπιστοσύνη“.

Η υπεράσπιση του ετοιμάζεται να προσκομίσει βίντεο από το κέντρο διασκέδασης, στο οποίο εμφανίζεται, όπως υποστηρίζει, ο 23χρονος στο γαμήλιο γλέντι.

Αν το βίντεο αποδειχθεί γνήσιο και ο χρόνος ταυτιστεί με την ώρα της έκρηξης, θα δημιουργήσει σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο το βίντεο της αστυνομίας αφορά πράγματι τον ίδιο.

Γυναίκα η συνεργός του

Οι αστυνομικές αρχές παραμένουν βέβαιες ότι ο δράστης δεν ενήργησε μόνος, εξετάζοντας, μάλιστα, το ενδεχόμενο ο συνεργός να είναι γυναίκα.

Το πιο κρίσιμο ζήτημα είναι ότι οι αξιωματικοί αναζητούν τον ηθικό αυτουργό, το πρόσωπο δηλαδή που φέρεται να έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας. Το άτομο αυτό παραμένει άγνωστο και εκτός σύλληψης.

Η σημερινή απολογία του 23χρονου αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς οι απαντήσεις του ίσως καθορίσουν: αν θα προφυλακιστεί, αν θα ανοίξει δρόμος για νέες συλλήψεις, αν θα ξετυλιχθεί το κουβάρι της υπόθεσης που οδήγησε στο αιματηρό φινάλε στο χωριό.