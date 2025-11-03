Βορίζια: Ευθύνες στην αστυνομία ρίχνει ο αδελφός της 56χρονης – “Έπαιρνα τηλέφωνο πριν το φονικό και δεν το σήκωνε κανείς”

Μία συγκλονιστική μαρτυρία κατέθεσε ο αδελφός της 56χρονης που έχασε την ζωή της στο μακελειό που έγινε το πρωί του Σαββάτου (1/11) στα Βορίζια Ηρακλείου.

Να θυμίσουμε ότι το πρωί του περασμένου Σαββάτου (3/11), ένα αγροτικό με ένοπλους έφτασε στο χωριό και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως. Αποτέλεσμα ήταν ο θάνατος μίας 56χρονης και ενός 39χρονου με τα στοιχεία να δείχνουν διαμάχη μεταξύ δύο οικογενειών που κατοικούν στα Βορίζια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαμάχη φαίνεται να είναι ανάμεσα σε δύο οικογένειες που κατοικούν η μία στην κάτω μεριά του χωριού και η άλλη στην πάνω. Ο ένας εξ αυτών θέλησε να μείνει σε σπίτι κοντά στην «αντίπαλη» οικογένεια. Πλέον οι Αρχές φοβούνται ότι το χθεσινό περιστατικό θα πυροδοτήσει νέο κύκλο αίματος.

Ο αδερφός της 56χρονης που έπεσε νεκρή από τους πυροβολισμούς, μίλησε στο Mega, σημειώνοντας πως η άλλη του αδερφή και το ανίψι του παραμένουν στο νοσοκομείο. Ο άνδρας περιέγραψε γλαφυρά την κατάσταση ενώ έβλεπε την αδελφή του να ξεψυχάει.

«Ήμουν σπίτι με τη μάνα μου, μόλις άκουσα τους πυροβολισμούς βγήκα από το σπίτι. Στα 20 μέτρα γινόταν από μένα η ιστορία. Βρήκα την αδερφή μου πεσμένη κάτω…».

Σημείωσε επίσης πως δεν είδε ποιος πυροβολούσε γιατί το μοναδικό μέλημά του ήταν να απομακρύνει την αδερφή του από το σημείο: «Το μυαλό μου ήταν στην αδερφή μου, το πρώτο πράγμα που είδα ήταν η αδερφή πεσμένη κάτω, με ενδιέφερε να απομακρύνω την αδερφή μου, ό,τι και να γινόταν εκείνη την ώρα κοιτούσα την αδερφή μου».

«Δύο άνθρωποι χάθηκαν, δεν έπρεπε (οι αστυνομικοί) να αφήσουν αν συμβεί αυτό». Μάλιστα, ο ίδιος τόνισε ότι η κατάσταση μύριζε μπαρούτι πριν την έναρξη του αιματοκυλίσματος το πρωί του Σαββάτου υποστηρίζοντας ότι προσπάθησε να ειδοποιήσει την αστυνομία αλλά δεν βρήκε ανταπόκριση.

«Δεν είμαστε άγριοι. Για να φτάσει το περιστατικό να εξελιχθεί με αυτό τον τρόπο σημαίνει ότι ήταν χρόνιο» σημείωσε και επανέλαβε πως: «Προφανώς είχε κληθεί η αστυνομία, από το προηγούμενο το βράδυ είχε ειδοποιηθεί η αστυνομία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το Σάββατο το πρωί έπαιρνα τηλέφωνο την αστυνομία και δεν το σήκωνε κανείς. Δεν μπόρεσα να μιλήσω με κανέναν» τόνισε

Εξήγησε πως η βόμβα είχε τοποθετηθεί στο σπίτι του ανιψιού του και τόνισε πως αν η αστυνομία ήθελε να κάνει τη δουλειά της «έπρεπε το χωριό να είναι ζωσμένο με την αστυνομία» από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, καθώς όπως είπε υπήρχε μια ένταση από το βράδυ της Παρασκευής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημείωσε πως ο ανιψιός θέλησε να μετακομίσει στην παλιά γειτονιά της οικογένειας στα Βορίζια: «Το σπίτι ήταν παλιό, πουλιόταν εδώ και 30 χρόνια. Κάποια στιγμή άρχισε να το φτιάχνει ανιψιός μου».

«Το κακό έγινε, δεν μπορούν οι νεκροί να γυρίσουν πίσω… Πρέπει να σταματήσει εδώ» υπογράμμισε κλείνοντας.