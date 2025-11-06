Βορίζια: «Δεν είναι ο άντρας μου που πυροβολεί στο βίντεο» – Τι λέει η σύζυγός του 43χρονου που συνελήφθη
«Όλα είναι άδικα»
Τη δική της εκδοχή για τη σύλληψη του 43χρονου για το μακελειό στα Βορίζια έδωσε η σύζυγός του και αδερφή του 39χρονου Φανούρη Καργάκη.
Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA τόνισε πως ο άνδρας της δεν είναι αυτός που φαίνεται στο βίντεο να πυροβολεί με καλάσνικοφ.
«Όχι δεν είναι ο άντρας μου. Ο άντρας μου είχε πέσει κάτω και μόλις σταμάτησαν οι πυροβολισμοί έτρεξε να σώσει τον αδελφό μου. Αυτό θα πω μόνο. Θα μιλήσω όταν θα είμαι καλά. Έχω τον πόνο μου, έχω τη στεναχώρια μου. Όλα είναι άδικα, όλα είναι άδικα, όλα είναι άδικα» ανέφερε.
Αντιμέτωπος με τις κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή είναι ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, που σκοτώθηκε το περασμένο Σάββατο στην ένοπλη συμπλοκή στα Βορίζια.
Σε βάρος του 43χρονου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τα προαναφερόμενα αδικήματα, ενώ σύμφωνα με το neakriti.gr, έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Δευτέρα 10/11.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις