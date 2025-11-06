Βορίζια: «Δεν είναι ο άντρας μου που πυροβολεί στο βίντεο» – Τι λέει η σύζυγός του 43χρονου που συνελήφθη

Τη δική της εκδοχή για τη σύλληψη του 43χρονου για το μακελειό στα Βορίζια έδωσε η σύζυγός του και αδερφή του 39χρονου Φανούρη Καργάκη.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA τόνισε πως ο άνδρας της δεν είναι αυτός που φαίνεται στο βίντεο να πυροβολεί με καλάσνικοφ.

«Όχι δεν είναι ο άντρας μου. Ο άντρας μου είχε πέσει κάτω και μόλις σταμάτησαν οι πυροβολισμοί έτρεξε να σώσει τον αδελφό μου. Αυτό θα πω μόνο. Θα μιλήσω όταν θα είμαι καλά. Έχω τον πόνο μου, έχω τη στεναχώρια μου. Όλα είναι άδικα, όλα είναι άδικα, όλα είναι άδικα» ανέφερε.