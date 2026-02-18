Βοριάδες και ψύχρα το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας – Με τι καιρό θα πετάξουμε χαρταετό

Γενικά αίθριος, με βόρειους ανέμους και ψύχρα, θα είναι ο καιρός το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, χωρίς να αναμένονται έντονα φαινόμενα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ, η έξοδος των εκδρομέων θα γίνει χωρίς εμπόδια, όπως το πέταγμα του χαρταετού και η επιστροφή όσων αποφασίσουν να φύγουν.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook, μετά τη χθεσινή μεταβολή του καιρού από την προτελευταία ψυχρή επιφάνεια του μήνα, η οποία έδωσε βροχές από 15 έως 35 χιλιοστά και στις περισσότερες περιοχές κάτω από 10 χιλιοστά, σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι η αρκετή ηλιοφάνεια και οι γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες.

Την Παρασκευή, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μας επηρεάσει η τελευταία ψυχρή επιφάνεια του Φεβρουαρίου. Αυτή θα συνοδευτεί από ανάλογες βροχοπτώσεις, ενώ αρχικά θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί νοτιάδες. Από το Σάββατο οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες, με αποτέλεσμα να σταματήσουν οι βροχές και οι καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, θα σημειωθεί αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Την Κυριακή και κυρίως την Καθαρή Δευτέρα, οι ώρες ηλιοφάνειας θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν. Οι συνθήκες αυτές θα είναι ιδανικές για το πέταγμα του χαρταετού, με τον καιρό να ευνοεί τόσο τις υπαίθριες δραστηριότητες όσο και την επιστροφή των εκδρομέων, τόσο στη θάλασσα όσο και στη ξηρά, η οποία αναμένεται να γίνει χωρίς προβλήματα.

Ο κ. Καντερές κάνει και σύγκριση με τον καιρό της περσινής χρονιάς, σημειώνοντας ότι τις ίδιες ημέρες, από 19 έως 23 Φεβρουαρίου 2025, επικράτησε κακοκαιρία με ισχυρή ψυχρή εισβολή. Ενδεικτικά αναφέρει πως οι μέγιστες θερμοκρασίες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη είχαν κατρακυλήσει στους 7 και 8 βαθμούς αντίστοιχα, ενώ ιδιαίτερα χαμηλές ήταν και οι ελάχιστες τιμές.

Δείτε την ανάρτησή του:

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-02-2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι. Τα φαινόμενα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά αλλά το απόγευμα θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ και μόνο τις πρωινές ώρες στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα επικρατούν νότιοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-02-2026

Στη δυτιική και τη βόρεια χώρα παροδικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση στα ανατολικά.