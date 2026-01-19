Βόλος: Συνελήφθη να οδηγεί μεθυσμένος για 8η φορά – «Υπόσχομαι ότι δεν θα το ξανακάνω»

Για όγδοη φορά οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ένας 49χρονος άνδρας στον Βόλο.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη εκ νέου το βράδυ της Παρασκευής (16.01) στην περιοχή των Παλαιών, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί το όχημά του έχοντας καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 στη διασταύρωση των οδών Κροκίου και Αλμυρού. Αστυνομικοί που διενεργούσαν ελέγχους σταμάτησαν τον οδηγό, ο οποίος αρχικά αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ.

Ωστόσο, λίγο αργότερα συναίνεσε στον έλεγχο, με τη μέτρηση να δείχνει 1,10 mg/l, τη στιγμή που το επιτρεπόμενο όριο είναι 0,50 mg/l στο αίμα ή 0,25 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα.

Κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, ο πατέρας του κατηγορουμένου κατέθεσε ότι ο 49χρονος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα εξάρτησης από το αλκοόλ, γεγονός που, όπως ανέφερε, τον έχει οδηγήσει επανειλημμένα σε παρόμοιες παραβάσεις.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, οι γονείς του τον συντηρούν οικονομικά, διαμένει μαζί τους και, παρά τις προσπάθειές τους, δεν καταφέρνουν πάντα να τον αποτρέψουν από το να οδηγεί.

Ο μάρτυρας ανέφερε ακόμη ότι ο κατηγορούμενος λαμβάνει αναπηρική σύνταξη, βρίσκεται υπό φαρμακευτική αγωγή και αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινή του λειτουργικότητα.

Απολογούμενος, ο 49χρονος παραδέχθηκε ότι εσφαλμένα αρνήθηκε αρχικά τον έλεγχο αλκοτέστ, δήλωσε μετανιωμένος για την πράξη του και δεσμεύτηκε ότι δεν θα οδηγήσει ξανά υπό την επήρεια αλκοόλ, τονίζοντας πως προτίθεται να απευθυνθεί σε δομή απεξάρτησης.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών, εκ των οποίων οι δύο μήνες είναι εκτιτέοι, ενώ το υπόλοιπο της ποινής ανεστάλη για τρία έτη. Παράλληλα, του επιβλήθηκε χρηματική ποινή ύψους 1.200 ευρώ.

Η έφεση που ασκήθηκε δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, ως παρεπόμενη ποινή, διατάχθηκε η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματός του για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών.