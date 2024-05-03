Βόλος: Πλήθος κόσμου στην περιφορά του Επιταφίου

Κορυφώθηκε σήμερα Μεγάλη Παρασκευή το Θείο Δράμα, με χιλιάδες Βολιώτες να συμμετέχουν στην κατανυκτική περιφορά του Επιταφίου, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ, με σημείο συνάντησης το τμήμα της παραλίας του Βόλου, που βρίσκεται μπροστά από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Με λαμπρότητα, επιβλητικότητα και μεγαλοπρέπεια πραγματοποιήθηκε όπως αναφέρει το Thenewspaper η ακολουθία, η περιφορά και η συγκέντρωση στον παραλιακό χώρο των Επιταφίων του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νικολάου και των Ιερών Ναών Μεταμορφώσεως, Αναλήψεως και Αγίου Κωνσταντίνου.

Χιλιάδες Βολιώτες ακολούθησαν την πομπή αποτελούμενη από άνδρες του Στρατού Ξηράς, της Αεροπορίας, του Ναυτικού και της Αστυνομικής Διεύθυνσης, μαθητές, προσκόπους, ιερείς, ιεροψάλτες και τη Φιλαρμονική του Δήμου Βόλου.

Οι Επιτάφιοι των τεσσάρων ενοριακών Ιερών Ναών, μετά την καθορισμένη διαδρομή, έφθασαν στην παραλία, όπου ιερός κλήρος και λαός έψαλαν όλοι μαζί τους ύμνους «ω γλυκύ μου έαρ» και «αι γένεαι πάσαι».

