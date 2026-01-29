Βιολάντα: Συγκλονίζει ο γιος της αδικοχαμένης Σταυρούλας Μπουκουβάλα – «Χάθηκε ένα κομμάτι μου»

Το δικό του μήνυμα για τον άδικο θάνατο της μητέρας του από την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα αναφέρθηκε ο γιος της Σταυρούλας Μπουκουβάλα.

Συγκεκριμένα, λίγες ώρες μετά την κηδεία της που έγινε την Πέμπτη 29/1 στην Καρδίτσα, ο γιος της 47χρονης Σταυρούλας Μπουκουβάλα τόνισε ότι δεν θα ησυχάσει αν δεν πάνε όλοι όσοι φταίνε στη φυλακή.

Η άτυχη γυναίκα εργαζόταν στην εταιρεία τα τελευταία δέκα χρόνια και ήταν μητέρα τριών παιδιών ηλικίας 23, 18 και 15 ετών.

«Η μητέρα μου έκανε τα πάντα για εμάς. Πήγαινε σε αυτόν τον τριτοκοσμικό κρατήρα και έχασε τη ζωή της. Χάθηκε ένα κομμάτι για εμένα. Δεν ήταν ευχαριστημένη με το κλίμα στη δουλειά, επικρατούσε ένα μπάχαλο στη δουλειά της, κούραση πολύ και καμία μέριμνα για τους εργαζόμενους. Εγώ της έλεγα να παραιτηθεί και μου έλεγε και εσείς τι θα κάνετε. Μου δίνει δύναμη από εκεί πάνω να βάλω και εγώ το λιθαράκι μου για να τιμωρηθούν όσοι φταίνε. Δεν θα ησυχάσει κανένας μας» ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA.

Στην κηδεία της στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Προάστιο Καρδίτσας το κλίμα βαρύ και ο πόνος αβάσταχτος, με την οικογένειά της, τους συγγενείς, τους συναδέλφους και τους φίλους να ψελλίζουν γιατί.

Η άτυχη Σταυρούλα Μπουκουβάλα αφήνει πίσω της τον σύζυγό της Σωτήρη Λιάκο, τα τρία παιδιά της, τους γονείς, τα αδέλφια, τα ανίψια και τους λοιπούς συγγενείς.