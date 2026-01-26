Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
Βιολάντα: «Στεκόμαστε δίπλα στην Ελλάδα» – Τα συλλυπητήρια της αμερικανικής πρεσβείας για την τραγωδία στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

«Οι σκέψεις μας είναι επίσης με τους τραυματίες»

Βιολάντα: «Στεκόμαστε δίπλα στην Ελλάδα» – Τα συλλυπητήρια της αμερικανικής πρεσβείας για την τραγωδία στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα
(ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Τα δικά της συλλυπητήρια έστειλε η αμερικανική πρεσβεία για την τραγωδία μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Συγκεκριμένα, με ανάρτηση της το βράδυ της Δευτέρας 26/1 τόνισε ότι οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό της Ελλάδας.

«Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων της σημερινής τραγικής πυρκαγιάς σε εργοστάσιο στα Τρίκαλα. Οι σκέψεις μας είναι επίσης με τους τραυματίες. Αναγνωρίζουμε το δύσκολο έργο όσων έσπευσαν πρώτοι στο σημείο και στεκόμαστε δίπλα στην Ελλάδα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές» ανέφερε.

