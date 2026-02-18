Βιολάντα: Απολογείται ο ιδιοκτήτης – Ξανά έξω από τα δικαστήρια εργαζόμενοι για συμπαράσταση (βίντεο)

Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», ο οποίος διώκεται για κακούργημα μετά τη φονική έκρηξη με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα.

Εν τω μεταξύ, όπως και χθες Τρίτη 17/2, και σήμερα έξω από τα δικαστήρια Τρικάλων έχουν συγκεντρωθεί εργαζόμενοι της μπισκοτοβιομηχανίας, για να εκφράσουν τη στήριξή τους στον ιδιοκτήτη.

Υπενθυμίζεται ότι χθες συγκεντρωμένοι, την ώρα που ο κ. Τζιωρτζιώτης έβγαινε από τα δικαστήρια, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και επευφημίες, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης που είναι αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες αναμένεται να καταθέσει απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο θα ρίχνει την ευθύνη στους υπογράφοντες των τοπογραφικών διαγραμμάτων και όσους έκαναν αυτοψίες και έργα και δεν εντόπισαν τη διαρροή.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε το ΕΡΤnew, οι δικηγόροι του επιχειρηματία, πρόκειται να αναφερθούν σε μηχανολογικές μελέτες, τοπογραφικά διαγράμματα από το 2007, ημερομηνία που άρχισε να λειτουργεί το εργοστάσιο μέχρι τις 21/1/2026, δηλαδή πέντε ημέρες πριν από τη φονική έκρηξη.

Για όλα αυτά φέρεται οι δικηγόροι θα υποστηρίξουν ότι ο ιδιοκτήτης είτε δεν γνώριζε είτε είχε δώσει λευκή επιταγή σε συνεργάτες του.

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των ερευνών έχουν μπει και τα άλλα δύο εργοστάσια της επιχείρησης. Το ένα από αυτά, στον Πετρόπορο, έκλεισε ήδη για λόγους ασφαλείας, ενώ προς αναστολή της λειτουργίας του οδεύει και το άλλο.

Καταθέσεις “φωτιά” για το εργοστάσιο και την έντονη οσμή

Σύμφωνα με τις περισσότερες μαρτυρίες, η έντονη οσμή υπήρχε επί μήνες, χωρίς να ληφθούν, όπως καταγγέλλεται, τα απαραίτητα μέτρα.

«Τις τελευταίες 15 μέρες πριν τη φωτιά είχα παρατηρήσει μια παράξενη οσμή στις τουαλέτες του κτιρίου 2. Η συγκεκριμένη οσμή έτσουζε στα μάτια και δεν έμοιαζε με οσμή βόθρου αλλά ούτε και με καθαρή οσμή αερίου» ανέφερε εργαζόμενη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, εργαζόμενος που εκτελούσε χρέη υδραυλικού στο εργοστάσιο, υποστηρίζει ότι ενημέρωσε για την έντονη δυσοσμία τόσο τον υπεύθυνο παραγωγής όσο και τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Αυτοί κάλεσαν τον ειδικό που ασχολείται με τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης να ελέγξει.

Ο υδραυλικός του εργοστασίου ανέφερε ότι «ο κ. (…) είχε φέρει έναν μετρητή και έκανε μετρήσεις για να ελέγξει τυχόν παρουσία υγραερίου στον χώρο. Στις τουαλέτες τη συγκεκριμένη ημέρα δεν εντόπισε κάτι. Στους χώρους παραγωγής επίσης που ελέγξαμε μαζί δεν εντόπισε υγραέριο. Μου είχε πει ο κ. (…) να λέω ότι η οσμή είναι από τους βόθρους μέχρι να δούμε τι έχει γίνει».

Ο υδραυλικός φέρεται επίσης να υποστηρίζει πως πριν από οκτώ χρόνια του ανατέθηκε από τον ιδιοκτήτη να προβεί στην εγκατάσταση νέας γραμμής αερίου προπανίου.

«Ο ιδιοκτήτης μου έδωσε το σχέδιο προκειμένου να κάνω την εγκατάσταση όπως και έκανα, ενώ ο ίδιος γνώριζε ότι δεν έχω πτυχίο εγκατάστασης αερίου προπανίου», σημείωσε ο υδραυλικός του εργοστασίου.

Βιολάντα: Στο πλευρό του ιδιοκτήτη 256 εργαζόμενοι

Υπενθυμίζεται ότι χθες Τετάρτη, 256 εργαζόμενοι της εταιρείας εξέδωσαν ανακοίνωση στήριξης στον ιδιοκτήτη.

«Ως εργαζόμενοι που συνεργαζόμαστε καθημερινά επί χρόνια με τον κύριο Κώστα, αισθανόμαστε την ανάγκη να μιλήσουμε για αυτό που εμείς γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που στάθηκε δίπλα μας όχι μόνο ως εργοδότης, αλλά ως συνοδοιπόρος στις δύσκολες και απαιτητικές στιγμές» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

«Οι τελευταίες ημέρες είναι εξαιρετικά βαριές για όλους μας. Πάνω απ’ όλα στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που επλήγησαν και στις οικογένειές τους. Ως εργαζόμενοι που συνεργαζόμαστε καθημερινά επί χρόνια με τον κύριο Κώστα, αισθανόμαστε την ανάγκη να μιλήσουμε για αυτό που εμείς γνωρίζουμε.

Γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που στάθηκε δίπλα μας όχι μόνο ως εργοδότης, αλλά ως συνοδοιπόρος στις δύσκολες και απαιτητικές στιγμές. Έναν άνθρωπο που επένδυσε στην επιχείρηση και στους ανθρώπους της με πίστη και προσωπικό ενδιαφέρον. Η πόρτα του γραφείου του δεν ήταν απλώς ανοιχτή για εμάς, ήταν ένας χώρος στον οποίο μπορούσαμε να μπούμε χωρίς φόβο, να μιλήσουμε ελεύθερα, να ακουστούμε.

Πολλοί από εμάς εργαζόμαστε εδώ επί δεκαετίες και γνωρίζουμε από κοντά τον χαρακτήρα και τις αξίες του. Δεν μας ανήκει η κρίση των νομικών ζητημάτων, αυτή ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη. Όμως θεωρούμε καθήκον μας να πούμε ότι η δημόσια εικόνα που παρουσιάζεται δεν ταυτίζεται με την καθημερινή μας εμπειρία. Παραμένουμε ενωμένοι και συνεχίζουμε με υπευθυνότητα και αξιοπρέπεια. Την ανακοίνωση αυτή προσυπογράφουμε 256 εργαζόμενοι της ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ. Τρίκαλα 17.02.2026».