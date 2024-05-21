Βίντεο – Τα πρώτα λεπτά μετά την κατάρρευση πόρτας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο της Κηφισιάς

Βίντεο ντοκουμέντα φέρνει στο φως το DEBATER, λίγο μετά την κατάρρευση της πόρτας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο της Κηφισιάς. Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 13.00 το μεσημέρι της Τρίτης 21/5, όταν, για άγνωστο ακόμη λόγο, η πόρτα κατέρρευσε και καταπλάκωσε μαθητές. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ένας 9χρονος μαθητής και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Παίδων Πεντέλης.

Στα παρακάτω βίντεο εκτυλίσσονται τα πρώτα λεπτά μετά την κατάρρευση της καγκελόπορτας, ενώ αποτυπώνεται και η στιγμή που ο τραυματισμένος 9χρονος μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Παίδων Πεντέλης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με μαρτυρίες γονέων, η συγκεκριμένη πόρτα είχε τοποθετηθεί εχθές, Δευτέρα 20/5, και προφανώς πρόκειται για κακοκτεχνία. Μια κακοκτεχνία, όμως, που παραλίγο να στερήσει ακόμα και τη ζωή κάποιου μαθητή/τριας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς.

Όσον αφορά την υγεία του 9χρονου, πληροφορίες αναφέρουν πως είναι ελαφρά τραυματισμένος, με πόνους στην πλάτη και στο κεφάλι. Το παιδάκι βρίσκεται σε καλή ψυχολογία και έχει πλήρη επικοινωνία με το περιβάλλον.

Οι γονείς παραμένουν ανάστατοι και ζητούν εξηγήσεις, ενώ από την πλευρά του ο Δήμος Κηφισιάς εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας πως “προχωρά άμεσα σε καταγγελία της σχετικής σύμβασης με τον εν λόγω εργολάβο και ταυτόχρονα εκκινεί τις κατά νόμο διαδικασίες, προκειμένου να διερευνηθούν σε βάθος οι συνθήκες, υπό από τις οποίες έγινε το συμβάν“.

Η ανακοίνωση του Δήμου Κηφισιάς

Σήμερα περί τις 13:00 μμ., σημειώθηκε περιστατικό πτώσης της εξωτερικής καγκελόπορτας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς σε μαθητή της γ’ Δημοτικό. Ο μαθητής μεταφέρθηκε για έλεγχο στο Παίδων Πεντέλης, όπου σύμφωνα με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, χωρίς να υφίστανται πληγές ή εμφανές τραύμα, θα παραμείνει προληπτικά για επιπλέον παρακολούθηση.

Η νέα δημοτική αρχή, αμέσως μετά την εγκατάστασή της τον Ιανουάριο, προχώρησε, μέσω της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Κηφισιάς, σε αυτοψίες σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου και προχώρησε άμεσα σε εργολαβία για αντικατάσταση της εν λόγω πόρτας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο, ικανοποιώντας ένα χρόνιο αίτημα της σχολικής κοινότητας.

Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, ο Δήμος Κηφισιάς, προχωρά άμεσα σε καταγγελία της σχετικής σύμβασης με τον εν λόγω εργολάβο και ταυτόχρονα εκκινεί τις κατά νόμο διαδικασίες, προκειμένου να διερευνηθούν σε βάθος οι συνθήκες, υπό από τις οποίες έγινε το συμβάν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας: Νεκρά δύο αδέρφια μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ξέσπασε πυρκαγιά σε αυτοκίνητο στην Αττική Οδό -Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο