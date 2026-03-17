Βίντεο-σοκ από την Κυψέλη: Ανήλικοι πιάστηκαν στα χέρια στη μέση του δρόμου

Ένα νέο επεισόδιο ξυλοδαρμού μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (14/03) στην Κυψέλη, όταν πιάστηκαν στα χέρια στη μέση του δρόμου τέσσερις μαθητές.

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο φαίνεται η στιγμή που έρχονται σε αντιπαράθεση δύο νεαροί με άλλο ανήλικο, με αποτέλεσμα να τον ρίχνουν κάτω, στη μέση του δρόμου. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα έρχονται άλλα δύο άτομα τα οποία ξεκινούν να χτυπούν άγρια το παιδί που είναι πεσμένο κάτω, στον δρόμο της Κυψέλης.

Περαστικοί πεζοί και οδηγοί οχημάτων που βρίσκονταν στο σημείο έσπευσαν να χωρίσουν τους νεαρούς που με μπουνιές και κλωτσιές επιτίθονταν στον ανήλικο που βρισκόταν στην άσφαλτο.

Ένας επιβάτης λεωφορείου που κινούνταν στην περιοχή εκείνη την στιγμή κατέγραψε το άγριο περιστατικό σε βίντεο.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο ένας εκ των τριών χτυπούσε τον ανήλικο που βρισκόταν στο έδαφος με κλωτσιές στο κεφάλι.

Οι περαστικοί αμέσως προσπάθησαν να τους χωρίσουν με τους δράστες να τρέπονται δε φυγή αμέσως μετά το περιστατικό,