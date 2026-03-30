Βίντεο ντοκουμέντο: Δείτε οδηγό να μπαίνει αντίθετα στην παραλιακή

Σοκαριστικές εικόνες καταγράφονται σε βίντεο που έρχεται στο φως, με οδηγό να κινείται αντίθετα στην λεωφόρο Ποσειδώνος, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο διερχόμενους οδηγούς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όχημα βγήκε από την οδό Ζεφύρου και εισήλθε αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, προκαλώντας πανικό στους οδηγούς που κινούνταν κανονικά στο σημείο.

Αυτόπτης μάρτυρας, οδηγός ταξί που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο, δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έβλεπε, καθώς ένα αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού κινείται επικίνδυνα στο αντίθετο ρεύμα.

Ο οδηγός του επικίνδυνου οχήματος, αντιλαμβανόμενος προφανώς το λάθος του ή την επικινδυνότητα της κατάστασης, μείωσε ταχύτητα και με προσεκτικές κινήσεις κατάφερε τελικά να επανέλθει στη σωστή λωρίδα κυκλοφορίας, συνεχίζοντας την πορεία του προς Πειραιά.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που προκύπτουν από την απροσεξία ή την άγνοια των οδηγών, ιδιαίτερα σε δρόμους υψηλής κυκλοφορίας όπως η παραλιακή.

Οι αρχές καλούνται να εξετάσουν το υλικό, καθώς από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο ατύχημα.