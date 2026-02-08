Βίντεο από κινηματογραφική καταδίωξη στον Άγιο Δημήτριο – Συνελήφθη ένας 17χρονος

Χειροπέδες σε έναν 17χρονο πέρασαν οι Αρχές το βράδυ του Σαββάτου, 7 Φεβρουαρίου μετά από κινηματογραφική καταδίωξη, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και την οδό Πριάμου στον Άγιο Δημήτριο.

Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της σύλληψης ο ανήλικος αντιστάθηκε σθεναρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, που περιπολούσαν στην περιοχή, έκαναν σήμα σε όχημα που να σταματήσει για έλεγχο, με τον οδηγό να μην υπακούει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη που διήρκησε μερικά λεπτά.

Ο 17χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε πάνω σε δύο σταθμευμένες μοτοσυκλέτες και σε πρόσοψη ίντερνετ καφέ, στην οδό Ιωάννου Μεταξά.

Στο όχημα επέβαιναν δύο νεαρά άτομα, τα οποία τράπηκαν σε φυγή, με τον έναν να συλλαμβάνεται λίγο αργότερα και σε κοντινή απόσταση από τους αστυνομικούς που τον καταδίωξαν πεζή.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης/ Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθη βραδινές ώρες χθες (7-2-2026) στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, 17χρονος ημεδαπός, οδηγός οχήματος και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου για κλοπή, επικίνδυνη οδήγηση, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, ενώ βεβαιώθηκαν και οι σχετικές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους εντόπισαν όχημα, το οποίο είχε κλαπεί προ λίγων ημερών από την περιοχή του Αγίου Δημητρίου, με δύο επιβαίνοντες και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη, μέχρις ότου το όχημα προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένες μοτοσυκλέτες και στη συνέχεια στην πρόσοψη καταστήματος στον Άγιο Δημήτριο.

Οι επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το όχημα και ακολούθησε πεζή καταδίωξη, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί ο 17χρονος οδηγός, ο οποίος αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή του.

Σημειώνεται ότι δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός ατόμου, ενώ ο 17χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.