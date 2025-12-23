Βίντεο από την έφοδο στο σπίτι του συνεργάτη του “Έντικ” – Είχε καταδικαστεί για τους φόνους Σκαφτούρο και Ρουμπέτη

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας 35χρονος ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ, που είχε καταδικαστεί σε 35ετή κάθειρξη για τέσσερις δολοφονίες, μεταξύ αυτών των Σκαφτούρου και Ρουμπέτη, μελών της Greek Mafia.

Πρόκειται για έναν από τους τρεις καταζητούμενους εκτελεστές ηγετικών μελών της Greek Mafia και συνεργάτης του λεγόμενου “Έντικ“, της “φωνής από το Ντουμπάι”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βάρος του 35χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία με πρόθεση, πλαστογραφία, εμπρησμό, υφαίρεση, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε σε βάρος του εκκρεμούσε και καταδικαστική απόφαση για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία με πρόθεση, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ο 35χρονος, τον Ιούλιο καταδικάστηκε ερήμην σε 35 χρόνια κάθειρξη για συμμετοχή στη δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου τον Μάιο του 2022 στα Σκούρτα Βοιωτίας, του Βασίλη Ρουμπέτη και του Διονύση Μουζακίτη στον Κορυδαλλό τον Ιούνιο του 2023, καθώς και για την απόπειρα ανθρωποκτονίας μέλους της οργάνωσης τον Ιούλιο του 2023 στην Πιερία.

Επίσης, σε βάρος του είχε εκδοθεί και ένταλμα για τη συμμετοχή του στην δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στις 14 Ιανουαρίου 2024, έξω από το πρατήριο καυσίμων ιδιοκτησίας του, στον Νέο Κόσμο.

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τη σύλληψή του έγινε τη Δευτέρα 22/12 στα Καλύβια με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, καθώς και της Ε.Κ.Α.Μ.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

πιστόλι,

γεμιστήρας με -14- φυσίγγια,

διαβατήριο και δελτίο ταυτότητας αμφιβόλου γνησιότητας,

άδεια ικανότητας οδήγησης,

τραπεζική κάρτα σε στοιχεία τρίτου ατόμου,

μαχαίρι,

-5- κινητά τηλέφωνα και

-250- ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το συγκεκριμένο σπίτι το είχε νοικιάσει έναντι 1.700 ευρώ και διέμενε σε αυτό με τη σύντροφό του, η οποία τη στιγμή της αστυνομικής επιχείρησης απουσίαζε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.