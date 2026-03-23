Βέροια: Θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης ο 20χρονος που ξυλοκόπησε άγρια την 24χρονη

Στο Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας παρουσιάστηκε το πρωί της Δευτέρας (23.03) ο 20χρονος κατηγορούμενος για τον βάναυσο ξυλοδαρμό 24χρονης, προκειμένου να απολογηθεί, μετά την προθεσμία που είχε λάβει την Παρασκευή (20.03).

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, ώστε να αξιολογηθεί η ψυχική του κατάσταση.

Η εξέταση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την προσεχή Πέμπτη (26.03), ενώ έως τότε ο κατηγορούμενος θα παραμείνει υπό κράτηση. Η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση θα καθοριστεί μετά τα αποτελέσματα της πραγματογνωμοσύνης.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σχετικά με την επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης στη Βέροια.

Κρίσιμη η κατάσταση της 24χρονης στη ΜΕΘ

Την ίδια ώρα, η 24χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας μάχη για τη ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε έπειτα από έντονη διαμάχη, κατά την οποία –όπως ισχυρίστηκε– η νεαρή γυναίκα τον χτύπησε πρώτη, γεγονός που προκάλεσε τη βίαιη αντίδρασή του. Στη συνέχεια, την εγκατέλειψε στο σημείο της επίθεσης.

Η 24χρονη εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη και αιμόφυρτη στην πιλοτή πολυκατοικίας από διερχόμενο πολίτη, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βέροιας, ωστόσο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στη Θεσσαλονίκη. Οι γιατροί διαπίστωσαν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με την υγεία της να παραμένει σε ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο.