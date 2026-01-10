Βέροια: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της
Επιχείρησαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες
Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (10/1) στη Βέροια μετά από φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία
Η φωτιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες.
Σύμφωνα με το veriotis.gr, οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στο σπίτι την ηλικιωμένη χωρίς τις αισθήσεις της και αργότερα διαπιστώθηκε πως ήταν νεκρή.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις