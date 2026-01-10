Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της

Επιχείρησαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες

Βέροια: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της
DEBATER NEWSROOM

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (10/1) στη Βέροια μετά από φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία

Η φωτιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες.

Σύμφωνα με το veriotis.gr, οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στο σπίτι την ηλικιωμένη χωρίς τις αισθήσεις της και αργότερα διαπιστώθηκε πως ήταν νεκρή.

