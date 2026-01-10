Κραν Μοντανά: Παραδέχτηκε ότι η πόρτα υπηρεσίας ήταν κλειδωμένη ο ιδιοκτήτης του μπαρ – “Κατάφερα να την ξεμπλοκάρω και είδα άτομα αναίσθητα στο έδαφος”

Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την φονική πυρκαγιά σε μπαρ του Κραν Μοντανά της Ελβετίας που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 40 ατόμων.

Όπως μεταδίδει το ελβετικό RTS, ο ιδιοκτήτης του μπαρ, Ζακ Μορέτι, που συνελήφθη ως ύποπτος διαφυγής, παραδέχτηκε ενώπιον των ανακριτών ότι η πόρτα υπηρεσίας στο ισόγειο ήταν κλειδωμένη από μέσα.

O ιδιοκτήτης του χώρου δήλωσε ότι ο ίδιος είχε ξεκλειδώσει την πόρτα από έξω και ότι στη συνέχεια βρήκε πολλά άψυχα σώματα στοιβαγμένα μπροστά από την πόρτα. Ο Ζακ Μορέτι δήλωσε επίσης ότι δεν γνώριζε γιατί η πόρτα ήταν σφραγισμένη.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής το ζευγάρι των ιδιοκτητών του μπαρ κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, εμπρησμό από αμέλεια, αλλά και σωματικές βλάβες από αμέλεια, όμως είναι πιθανό, σε περίπτωση που προκύψουν νέες ευθύνες, η πρώτη κατηγορία να μετατραπεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Αν συνέβαινε αυτό, ο Ζακ και η Τζέσικα Μορέτι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης έως και είκοσι ετών.

Κραν Μοντανά: Το ζευγάρι πίσω από το “Le Constellation”

Οι ιδιοκτήτες του μπαρ Le Constellation, όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία στο Κραν Μοντανά, είναι ο Ζακ Μορέτι και η σύζυγός του Τζέσικα, ζευγάρι γαλλικής υπηκοότητας με καταγωγή από την Κορσική, γνωστό στον χώρο της εστίασης στην περιοχή.

Μάλιστα, η κ. Μορέτι βρισκόταν μέσα στο μπαρ τη στιγμή που ξέσπασε η φονική πυρκαγιά και φέρεται να υπέστη εγκαύματα στο χέρι της, ενώ ο σύζυγός της εργαζόταν σε άλλο κατάστημα της οικογένειας.

Ο Ζακ Μορέτι είχε μιλήσει στο παρελθόν σε τοπική εφημερίδα για τη δημιουργία του Le Constellation, εξηγώντας ότι το κτίριο ήταν εγκαταλελειμμένο και ότι ο ίδιος ανέλαβε μεγάλο μέρος των εργασιών ανακαίνισης, επί σχεδόν έξι μήνες.

Το Le Constellation λειτουργούσε, σύμφωνα με τον ίδιο, και ως «βιτρίνα κορσικανικών προϊόντων», προσφέροντας αλλαντικά, κρασιά, μπύρες, λικέρ μυρτιάς και ουίσκι με γεύση κάστανου από την Κορσική, παράλληλα με ελβετικά προϊόντα.

Εκτός από το «Le Constellation», ο Ζακ και η Τζέσικα Μορέτι συνδέονται επίσης και με άλλα καταστήματα στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ιδιοκτήτες του εστιατορίου «Le Senso» στο Κραν-Μοντανά και του «Le Vieux Chalet 1978» στη Λανς, στο Βαλέ, την κατοικία του συζύγου.