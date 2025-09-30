Βασίλης Μπισμπίκης: Νέο βίντεο δευτερόλεπτα μετά το τροχαίο – Πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 1 μήνα

Νέο βίντεο ντοκουμέντο είδε το φως της δημοσιότητας λίγα δευτερόλεπτα αφού ο Βασίλης Μπισμπίκης είχε πάρει παραμάζωμα τουλάχιστον τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, μια γκαραζόπορτα και έναν μαντρότοιχο στη Φιλοθέη.

Στο βίντεο του Mega φαίνεται το θηριώδες αγροτικό όχημα του ηθοποιού να κινείται αργά, λίγο αφότου είχε μπει στην οδό Δοϊράνης και είχε προκαλέσει το τροχαίο ατύχημα προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Υπενθυμίζεται ότι όλα έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου 27/9, κατά την επιστροφή του ηθοποιού από κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση.

Η δίκη για την υπόθεση του Βασίλη Μπισμπίκη ορίστηκε για τις 8 Οκτωβρίου, ενώ σε βάρος του ηθοποιού ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος.

Ο υποδιευθυντής Τροχαίας Αττικής, Δημήτρης Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Mega, σημείωσε πως σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ θα επιβληθεί στον Βασίλη Μπισμπίκη πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος τουλάχιστον για 1 μήνα.

Σημειώνεται ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν υποβλήθηκε ποτέ σε αλκοτέστ, αφού εγκατέλειψε το σημείο κι παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Τμήμα Τροχαίας Κηφισιάς το απόγευμα της Κυριακής.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ η εγκατάλειψη τροχαίου αντιμετωπίζεται πλέον με τον ίδιο τρόπο με το αν ο οδηγός βρεθεί να έχει καταναλώσει αλκοόλ.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν έτρεχε, αλλά απλώς έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Τονίζει, μάλιστα, ότι δεν εγκατέλειψε τον χώρο του ατυχήματος, καθώς ενημέρωσε τόσο την ασφαλιστική εταιρεία όσο και την Αστυνομία.

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα», δήλωσε ο ηθοποιός.

Το τηλεφώνημα στην ΕΛΑΣ 10 ώρες μετά το τροχαίο

Ο Βασίλης Μπισμπίκης υποστηρίζει ότι επικοινώνησε με την ΕΛΑΣ και δεν κρύφτηκε, ωστόσο οι Αρχές δίνουν διαφορετική εκδοχή για τις κινήσεις του μετά το τροχαίο.

Μάλιστα, το τηλεφώνημα στις αστυνομικές αρχές φέρεται να το έκανε συνεργάτιδα του γνωστού ηθοποιού αρκετές ώρες μετά το τροχαίο.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, περίπου στις 15:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (δηλαδή περίπου 10 ώρες μετά το τροχαίο) μια γυναίκα, που παρουσιάστηκε ως συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη, τηλεφώνησε στο Α.Τ. Φιλοθέης – Ψυχικού.

Η γυναίκα ανέφερε ότι ο συνεργάτης της είχε προκαλέσει τροχαίο με υλικές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητο και δεν έδινε παραπάνω λεπτομέρειες για όσα συνέβησαν.

Ο αξιωματικός υπηρεσίας ρώτησε αν από το τροχαίο τραυματίστηκε κάποιος, προκειμένου να κινηθεί διαδικασία στην Άμεση Δράση και να ενημερωθεί η Τροχαία. Τότε, η συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη είπε πως δεν υπήρχε κάποιος τραυματίας.

Πάντως, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ανέφερε ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν επικοινώνησε ποτέ με την Τροχαία.

«Αναζητήσαμε αν υπήρχε κλήση στο 100 μετά το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη, αλλά δεν υπήρχε» είπε χαρακτηριστικά.

Προφανώς και όταν ένας πολίτης απευθύνεται σε ένα αστυνομικό τμήμα, απευθύνεται στην αστυνομία, είτε είναι η τροχαία, είτε η ασφάλεια, είτε το τμήμα. Θα μπορούσε -αν υποθέσουμε ότι έχει γίνει αυτή η επικοινωνία- να πω πως ο νόμος είναι ξεκάθαρος και λέει ότι ο υπαίτιος παραμένει στο σημείο και ενημερώνει ο ίδιος τις Αρχές και παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή στους αστυνομικούς, εκτός αν έχει συμβεί κάτι άλλο, αν υπάρχει τραυματισμός. Εδώ κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που ο οδηγός μπορεί να μην είναι σε θέση, εδώ δεν φαίνεται να συνέβη κάτι τέτοιο. Εσείς αναφέρατε πως εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή μετά από κάποιες ώρες, άρα προφανώς ήταν σε θέση να επικοινωνήσει με την ΕΛΑΣ», σημείωσε ακόμα.

«Αν δεχτούμε ότι κάποιος τρίτος επικοινωνεί με την ΕΛΑΣ, εξαρτάται τι παρουσιάζει. Αν αυτός ο άνθρωπος ανέφερε στον αστυνομικό -είναι κάτι που εξετάζεται αυτή τη στιγμή, δεν έχει διαπιστωθεί αν ισχύει- υπάρχει ένα τροχαίο με υλικές ζημιές και εμπλέκεται κάποιος άλλος, προφανώς ο αστυνομικός τον καθοδήγησε πως πρέπει να ενημερωθεί η τροχαία για να γίνει καταγραφή. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι απευθύνεται κάποιος σε κάποια αστυνομική υπηρεσία και αναφέρει ότι εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου την προηγούμενη ημέρα και ο αστυνομικός δεν ζητά τα στοιχεία του. Το θεωρώ αδιανόητο, ξεκαθαρίζω πως είναι κάτι που διερευνάται. Εξαρτάται σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία τι στοιχεία δόθηκαν στον αστυνομικό του τμήματος», πρόσθεσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, πάντως, ακόμα και εάν διαβιβάστηκε σωστά το συμβάν από τη συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη το αδίκημα της εγκατάλειψης εξακολουθεί να υφίσταται. Βέβαια, αν είχε συμβεί αυτό, ο Βασίλης Μπισμπίκης θα υποβαλλόταν και σε αλκοτέστ, κάτι που δεν έγινε.