Τσιμεντένια κολώνα διαπερνά πολυκατοικία στην Κομοτηνή

Στην Κομοτηνή, στη συμβολή των οδών Κονδύλη και Φειδίου, μια πολυκατοικία έχει κατασκευαστεί γύρω από κολώνα φωτισμού που προϋπήρχε του κτιρίου, με αποτέλεσμα η τσιμεντένια κολώνα να διαπερνά το δάπεδο δύο ορόφων.

Σύμφωνα με ένοικο της πολυκατοικίας, η μετακίνηση της κολώνας δεν ήταν δυνατή, και προκειμένου να δημιουργηθεί μεγαλύτερο μπαλκόνι, έπρεπε να ενσωματωθεί αναγκαστικά στην κατασκευή.

Παράλληλα, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, κολώνα ηλεκτροδότησης στο κέντρο της Κομοτηνής εμποδίζει τη διέλευση ποδηλατοδρόμου. Ο κατασκευαστής της πολυκατοικίας θα μπορούσε να διεκδικήσει… βραβείο ευρεσιτεχνίας για την «πρωτοτυπία» αυτή.