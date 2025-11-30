Τσατραφύλλιας: «Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας με καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους» – Ποιες περιοχές θα επηρέασει, πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Μετά από ένα μικρό διάλειμμα η κακοκαιρία επιστρέφει με άγριες διαθέσεις, καθώς από τα μέσα της εβδομάδας νέος γύρος βροχών και καταιγίδων θα σαρώσει τη χώρα. Παράλληλα, το νέο κύμα κακοκαιρίας θα συνοδεύεται από θυελλώδεις ανέμους.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, η κακοκαιρία έρχεται από τον κόλπο της Σύρτης και θα «χτυπήσει» τη χώρα μας από την Τετάρτη έως την Κυριακή (07.12). Παράλληλα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν και χαλαζοπτώσεις.

Τα χιόνια θα περιοριστούν στα ορεινά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Από το κόλπο της Σύρτης έρχεται το νέο βροχό-χαμηλό…”

Καλημέρα και καλή Κυριακή!

Με καλές καιρικές συνθήκες και σε στεριά και σε θάλασσα θα κάνει ποδαρικό ο Δεκέμβρης.

Ωστόσο την Τετάρτη στον κόλπο της Σύρτης θα οργανωθεί βαρομετρικό χαμηλό το οποίο θα δώσει νέο κύκλο, βροχών, καταιγίδων και θυελλωδών νοτιάδων.

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών τα χιόνια θα περιοριστούν στα βουνά ενώ δεν αποκλείεται να έχουμε και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά την Τετάρτη το πρωί στα δυτικά, θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά και μέχρι της Κυριακή θα σαρώσουν όλη τη χώρα!

Η δυτική Ελλάδα, η βόρεια και το Αιγαίο φαίνεται να δέχονται προς το παρών τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Καλό μήνα!»