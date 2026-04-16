Χεζμπολάχ: «Σοβαρό λάθος» οι διαπραγματεύσεις του Λιβάνου με το Ισραήλ

Η απόφαση της λιβανέζικης κυβέρνησης να διεξάγει απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ ήταν ένα «σοβαρό λάθος», δήλωσε ο αξιωματούχος της Χεζμπολάχ Χουσεΐν Χατζ Χασάν στο πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Ο Χασάν δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις «δεν εξυπηρετούν κανένα συμφέρον για τη χώρα» και κάλεσε τις αρχές να σταματήσουν «αυτή τη σειρά άχρηστων παραχωρήσεων».