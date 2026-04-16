Χεζμπολάχ: «Σοβαρό λάθος» οι διαπραγματεύσεις του Λιβάνου με το Ισραήλ
Τι ανέφερε σε δηλώσεις του
Η απόφαση της λιβανέζικης κυβέρνησης να διεξάγει απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ ήταν ένα «σοβαρό λάθος», δήλωσε ο αξιωματούχος της Χεζμπολάχ Χουσεΐν Χατζ Χασάν στο πρακτορείο ειδήσεων AFP.
Ο Χασάν δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις «δεν εξυπηρετούν κανένα συμφέρον για τη χώρα» και κάλεσε τις αρχές να σταματήσουν «αυτή τη σειρά άχρηστων παραχωρήσεων».
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις