Μενίδι: Κροτίδα προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό σε 12χρονο

Ένα 12χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά το απόγευμα της Κυριακής (12/04) έξω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου στο Μενίδι, όταν εξερράγη κροτίδα που ο ίδιος φέρεται να άναψε.

Το περιστατικό με την κροτίδα σημειώθηκε έξω από εκκλησία στο Μενίδι λίγο μετά τις 19:00, με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί σοβαρά στα δάχτυλα του χεριού του, ενώ σε ένα από αυτά υπήρξε και μερικός ακρωτηριασμός.

Ο ανήλικος διακομίστηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Για το συμβάν έχει ήδη ξεκινήσει προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του ατυχήματος, καθώς και το πώς βρέθηκε η κροτίδα στα χέρια του παιδιού.