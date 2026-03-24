Τροχαίο στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου: ΙΧ “καρφώθηκε” σε δέντρο (φωτογραφίες)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, 23 Μαρτίου στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου στη θέση «Τσαούση», όταν ο οδηγός ενός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω δέντρο, με το αυτοκίνητο να μετατρέπεται σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Σύμφωνα με το tempo24, από τη σφοδρή πρόσκρουση ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Έρευνες για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία Πατρών.