Τροχαίο στην παλαιά εθνική οδό Πατρών Πύργου με δύο τραυματίες (φωτογραφίες)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου μεταξύ Βραχνέικων και Τσουκαλέικων, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα.

Σύμφωνα με το tempo24, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν ένα άτομο, και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε και μετέφερε τους τραυματίες στο νοσοκομείο.

Η Τροχαία διεξάγει έλεγχο για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.