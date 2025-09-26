Τροχαίο στην Μεσογείων: ΙΧ καβάλησε το διαχωριστικό και καρφώθηκε σε λεωφορείο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (26/9) στην Μεσογείων όταν όχημα καβάλησε την διαχωριστικό και καρφώθηκε σε λεωφορείο.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της Αγίας Παρασκευής στο ρεύμα προς Μαραθώνος όταν ΙΧ πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με λεωφορείο. Σύμφωνα με μαρτυρία στο DEBATER, “οι επιβάτες του λεωφορείου ευτυχώς είναι καλά ενώ ο οδηγός του ΙΧ ήταν μεγάλης ηλικίας”

Παράλληλα, δυσχέρεια στην κυκλοφορία επικρατεί στη Μεσογείων λόγο του ατυχήματος από το ύψος του Ο.Α. 410 στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στο ρεύμα προς Μαραθώνος.